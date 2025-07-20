В Україні готується річний мораторій на перевірки бізнесу: деталі від Юлії Свириденко

На першому засіданні уряду сформовано ключові пріоритети. Серед них - річний мораторій на перевірки бізнесу. Старт рішення у стані підготовки, над ним працюють силові структури за координацією Ради національної безпеки та оборони.

Передає УНН із посиланням на сторінку прем'єр-міністра Юлії Свириденко у соцмережі.

Деталі

Провела перше засідання уряду, серію зустрічей із ключовими міністрами — сформували перші пріоритети. Що готуємо на наступний тиждень. - повідомила Свириденко.

За словами нового прем'єр-міністра України, готується мораторій на перевірки бізнесу.

Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. - інформує Свириденко.

Зазначено, що відповідне питання "вже обговорене з Президентом Володимиром Зеленським". Від президента України доручення чітке:

Дати більше свободи внутрішнім економічним силам.

Що це означає

Вказується, що детінізація економіки продовжиться, але будуть забезпечені рівні умови, "які вигідні білому бізнесу".

Крім того, розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу, - додала у своєму дописі Свириденко.

Прем'єр обіцяє, що будуть закриті безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. А нові справи санкціонуватимуть лише Генпрокурор або керівники обласного та районного рівня.

Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці.

Також прем'єрка обіцяє посилення контролю за законністю слідчих дій.

Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. - ідеться у дописі.

Також в уряді готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів рф.

Нагадаємо

Юлія Свириденко, новопризначений прем'єр-міністр України, окреслила ключові пріоритети: забезпечення армії, збільшення власного виробництва та оптимізація державного апарату. Вона також наголосила на підтримці підприємців та скороченні видатків.

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду, окресливши ключові завдання. Серед них – нарощування українського виробництва, якісне забезпечення воїнів та посилення взаємодії з міжнародними партнерами.