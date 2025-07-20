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В Украине готовится годовой мораторий на проверки бизнеса: детали от Юлии Свириденко

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Юлия Свириденко объявила о подготовке годового моратория на проверки бизнеса, что является одним из ключевых приоритетов правительства. Это решение, согласованное с Президентом, имеет целью предоставить больше свободы экономическим силам и обеспечить равные условия для «белого» бизнеса.

В Украине готовится годовой мораторий на проверки бизнеса: детали от Юлии Свириденко

На первом заседании правительства сформированы ключевые приоритеты. Среди них - годовой мораторий на проверки бизнеса. Старт решения в состоянии подготовки, над ним работают силовые структуры по координации Совета национальной безопасности и обороны.

Передает УНН со ссылкой на страницу премьер-министра Юлии Свириденко в соцсети.

Детали

Провела первое заседание правительства, серию встреч с ключевыми министрами — сформировали первые приоритеты. Что готовим на следующую неделю.

- сообщила Свириденко.

По словам нового премьер-министра Украины, готовится мораторий на проверки бизнеса.

Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки.

- информирует Свириденко.

Отмечено, что соответствующий вопрос "уже обсужден с Президентом Владимиром Зеленским". От президента Украины поручение четкое:

Дать больше свободы внутренним экономическим силам.

Что это значит

Указывается, что детенизация экономики продолжится, но будут обеспечены равные условия, "которые выгодны белому бизнесу".

Кроме того, начат аудит уголовных дел против бизнеса, - добавила в своем сообщении Свириденко.

Премьер обещает, что будут закрыты безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. А новые дела будут санкционировать только Генпрокурор или руководители областного и районного уровня.

Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни.

Также премьер обещает усиление контроля за законностью следственных действий.

Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту.

- говорится в сообщении.

Также в правительстве готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов рф.

Напомним

Юлия Свириденко, новоназначенный премьер-министр Украины, обозначила ключевые приоритеты: обеспечение армии, увеличение собственного производства и оптимизация государственного аппарата. Она также подчеркнула поддержку предпринимателей и сокращение расходов.

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещание, обозначив ключевые задачи. Среди них – наращивание украинского производства, качественное обеспечение воинов и усиление взаимодействия с международными партнерами.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика
Юлия Свириденко
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
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