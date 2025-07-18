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Ключові питання на першій нараді: глава Міноборони Шмигаль нагадав про якісне забезпечення воїнів ЗСУ

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду, окресливши ключові завдання. Серед них – нарощування українського виробництва, якісне забезпечення воїнів та посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

Ключові питання на першій нараді: глава Міноборони Шмигаль нагадав про якісне забезпечення воїнів ЗСУ

Новопризначений міністр оборони оголосив про чіткі завдання для кожного профілю діяльності міністерства. Зокрема у питаннях українського виробництва і забезпечення воїнів та взаємодії з міжнародними партнерами.

Передає УНН із посиланням на сторінку Міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Деталі

Новий глава Міністерства оборони України Денис Шмигаль звітував про першу нараду та питання, які було піднято під час обговорення. Ідеться про наступне:

Обговорили ключові завдання та виклики, заявив Шмигаль.

А саме:

  • нарощення українського виробництва;
    • якісне забезпечення воїнів;
      • дебюрократизація й цифровізація процесів;
        • посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

          Новий міністр запевнив, що під час обговорення "детально пройшлися по кожному напрямку".

          Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно.  

          - повідомив Шмигаль. 

          Нагадаємо

          Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля міністром оборони України. Це відбулося після його відставки з посади прем'єр-міністра, що спричинило автоматичну відставку всього Кабміну.

          УНН також передавав, що колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначений міністром оборони, а Герман Сметанін очолить "Укроборонпром". Міноборони об'єднають з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості для збільшення виробництва української зброї.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

          Політика
          Укроборонпром
          Міністерство оборони України
          Верховна Рада України
          Україна
          Денис Шмигаль
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