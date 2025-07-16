Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський

Колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який сьогодні був звільнений з посади Верховною Радою, очолить Міністерство оборони замість Рустема Умєрова. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості об’єднають з Міноборони, а його очільник Герман Сметанін очолить "Укроборонпром", яке вже очолював протягом року. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні вже почали юридичні процедури для оновлення уряду. Депутати підтримали відставку прем’єр-міністра. Вранці ми провели нараду з Денисом Шмигалем саме щодо оборонних питань. Дуже сфокусовано. Разом з Рустемом Умєровим та Германом Сметаніним. Ми домовилися щодо нових підходів до управління сфери оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї і української зброї повинно стати більше, більше у наших воїнів на фронті. Окрім цього, Міністерство оборони проведе аудит всіх домовленостей з нашими партнерами - сказав Зеленський.

Він зазначив, що аудит буде проведено і по постачаннях по програмах допомоги, також інвестиції в українське виробництво.

Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить "Укроборонпром". Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – біля 40 %. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати - додав Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.