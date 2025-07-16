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Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
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Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
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Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра

Київ • УНН

 • 2956 перегляди

Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України. Президент Зеленський запропонував посаду прем'єра Юлії Свириденко.

Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра

Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України, передає УНН.

За відставку Шмигаля проголосували 261 народний депутат.

Результати голосування за фракціями:

• "Слуга народу" – "за" 190;

• "Європейська солідарність" – "за" 0;

• "Батьківщина" – "за" 7;

• "Платформа за життя та мир" – "за" 12;

• "Голос" – "за" 7;

• "Відновлення України" – "за" 10;

• "За майбутнє" – "за" 13;

• "Довіра" – "за" 12.

Відставка Шмигаля означає автоматичну відставку всього Кабміну.

Завтра, 17 липня відбудеться призначення нового премʼєр-міністра. Далі премʼєр-міністр вносить подання на призначення нових міністрів. Подання на призначення міністра оборони і міністра закордонних справ вносить Президент.

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Контекст

14 липня Президент Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єр-міністра України першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки Юлії Свириденко.

15 липня надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надійшла до Верховної Ради.

Юлія Свириденко, якій Зеленський запропонував очолити уряд, озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї. Вона наголосила на дерегуляції, скороченні видатків та захисті підприємництва.

Джерела УНН повідомляли, що сьогодні, 16 липня відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На ньому буде присутня віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка представить кандидатів на посади міністрів.

Нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відмовився замінити Рустема Умєрова на посаді міністра оборони України. Тому була запропонована кандидатура Дениса Шмигаля.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Слуга народу
Клименко Ігор Володимирович
Володимир Зеленський
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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