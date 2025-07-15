Заява про відставку прем'єра Шмигаля надійшла до Ради
Київ • УНН
Заява про відставку Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля надійшла до Верховної Ради, повідомив глава ВР Руслан Стефанчук, висловивши подяку за роботу в складний час.
Заява про відставку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля надійшла до Верховної Ради. Про це повідомив глава ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.
До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вдячний Денису Анатолійовичу за роки роботи на чолі Уряду у надзвичайно складний для нашої країни час – під час повномасштабного вторгнення, економічних і безпекових викликів
Глава ВР побажав Шмигалю успіхів у подальшій діяльності.
Заява буде розглянута Верховною Радою на найближчому пленарному засіданні
Шмигаль написав заяву про відставку з посади Прем'єра15.07.25, 15:33 • 2460 переглядiв
Раніше
Юлія Свириденко, якій Президент Зеленський запропонував очолити уряд, озвучила пріоритетні завдання: зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва зброї. Вона наголосила на дерегуляції, скороченні видатків та захисті підприємництва.