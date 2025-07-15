Заява про відставку прем'єра Шмигаля надійшла до Ради

Заява про відставку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля надійшла до Верховної Ради. Про це повідомив глава ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вдячний Денису Анатолійовичу за роки роботи на чолі Уряду у надзвичайно складний для нашої країни час – під час повномасштабного вторгнення, економічних і безпекових викликів - повідомив Стефанчук.

Глава ВР побажав Шмигалю успіхів у подальшій діяльності.

Заява буде розглянута Верховною Радою на найближчому пленарному засіданні - резюмував Стефанчук.

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