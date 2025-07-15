Заявление об отставке премьера Шмыгаля поступило в Раду

Заявление об отставке Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поступило в Верховную Раду. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Благодарен Денису Анатольевичу за годы работы во главе Правительства в чрезвычайно сложное для нашей страны время – во время полномасштабного вторжения, экономических вызовов и вызовов безопасности - сообщил Стефанчук.

Глава ВР пожелал Шмыгалю успехов в дальнейшей деятельности.

Заявление будет рассмотрено Верховной Радой на ближайшем пленарном заседании - резюмировал Стефанчук.

Шмыгаль написал заявление об отставке с должности Премьера

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