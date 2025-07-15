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Заявление об отставке премьера Шмыгаля поступило в Раду

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Заявление об отставке Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поступило в Верховную Раду, сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, выразив благодарность за работу в сложное время.

Заявление об отставке премьера Шмыгаля поступило в Раду

Заявление об отставке Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поступило в Верховную Раду. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Благодарен Денису Анатольевичу за годы работы во главе Правительства в чрезвычайно сложное для нашей страны время – во время полномасштабного вторжения, экономических вызовов и вызовов безопасности 

- сообщил Стефанчук.

Глава ВР пожелал Шмыгалю успехов в дальнейшей деятельности.

Заявление будет рассмотрено Верховной Радой на ближайшем пленарном заседании 

- резюмировал Стефанчук.

Шмыгаль написал заявление об отставке с должности Премьера15.07.25, 15:33 • 2452 просмотра

Ранее

Юлия Свириденко, которой Президент Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия. Она подчеркнула дерегуляцию, сокращение расходов и защиту предпринимательства.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина
Денис Шмыгаль
Tesla
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