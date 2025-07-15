Шмыгаль написал заявление об отставке с должности Премьера

Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности Премьер-министра Украины, копию которого обнародовал в Telegram во вторник, 15 июля, пишет УНН.

Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины - говорится в заявлении за подписью Шмыгаля в Верховную Раду от 15 июля.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине!" - написал Шмыгаль под фото.

Дополнение

Это происходит на фоне заявления Президента Владимира Зеленского о предложении первому-вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.

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В то время как Шмыгаля, по сообщениям, рассматривают на должность министра обороны.

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