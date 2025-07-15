Шмыгаль написал заявление об отставке с должности Премьера
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке с должности. Это событие произошло на фоне политических изменений.
Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности Премьер-министра Украины, копию которого обнародовал в Telegram во вторник, 15 июля, пишет УНН.
Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины
"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине!" - написал Шмыгаль под фото.
Дополнение
Это происходит на фоне заявления Президента Владимира Зеленского о предложении первому-вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15.07.25, 09:35 • 71328 просмотров
В то время как Шмыгаля, по сообщениям, рассматривают на должность министра обороны.
"Колоссальный опыт точно будет полезен": Зеленский намекнул о назначении Шмыгаля министром обороны14.07.25, 21:23 • 64980 просмотров