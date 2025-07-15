Шмигаль написав заяву про відставку з посади Прем'єра
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади. Ця подія відбулася на тлі політичних змін.
Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади Прем'єр-міністр України, копію якої оприлюднив у Telegram у вівторок, 15 липня, пише УНН.
Прошу прийняти мою відставку з посади прем'єр-міністра України
"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!" - написав Шмигаль під фото.
Доповнення
Це відбувається на тлі заяви Президента Володимира Зеленського про пропозицію першому-віце-прем'єру Юлії Свириденко очолити уряд.
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Тоді як Шмигаля, за повідомленнями, розглядають на посаду міністра оборони.
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