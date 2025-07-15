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Шмигаль написав заяву про відставку з посади Прем'єра

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади. Ця подія відбулася на тлі політичних змін.

Шмигаль написав заяву про відставку з посади Прем'єра

Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади Прем'єр-міністр України, копію якої оприлюднив у Telegram у вівторок, 15 липня, пише УНН.

Прошу прийняти мою відставку з посади прем'єр-міністра України

- ідеться у заяві за підписом Шмигаля до Верховної Ради від 15 липня.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!" - написав Шмигаль під фото.

Доповнення

Це відбувається на тлі заяви Президента Володимира Зеленського про пропозицію першому-віце-прем'єру Юлії Свириденко очолити уряд.

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Тоді як Шмигаля, за повідомленнями, розглядають на посаду міністра оборони.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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