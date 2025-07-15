Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
Київ • УНН
Кандидатура прем’єр-міністра України вже погоджена, очікується серія відставок у міністерствах. Звільнення міністрів заплановано на 16 липня, а призначення нових – на наступний день.
Кандидатура прем’єр-міністра Україні вже погоджена, в міністерствах ж очікується серія відставок. Звільнення міністрів планують на середу, 16 липня, а призначення нових – на четвер. Про це повідомляє УНН із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Склад нового уряду
Железняк прогнозує, що Юлія Свириденко стане новим прем'єр-міністром України, натомість Денис Шмигаль очолить Міністерство оборони.
Загалом розподіл посад у новому уряді виглядатиме наступним чином:
- Михайло Федоров буде першим віцепрем'єр-міністро та
міністром по цифровізаціі;
- Олексій Кулеба – міністр з відбудови;
- Олексій Соболєв стане міністром ресурсів;
- Ольга Стефанішина втрачає позицію міністра по
євроінтеграції. Скоріш за все вона стане послом у якійсь країні ЄС;
- Тарас Качка буде відповідати за євроінтеграцію;
- Міністерство юстиції може очолити Герман Галущенко;
- Олексія Чернишова звільнять;
- Новим міністром КМУ скоріш за все буде перший
заступник держсекретаря КМУ Константин Марʼєвич;
- Матвій Бідний збереже посаду Міністра спорту;
- Світлана Гринчук замінить Германа Галущенка в
Міністерстві енергетики;
- Оксана Жолнович втратить посаду Міністра
соцполітики. Замість неї це крісло отримає хтось із заступників - Дарина Марчак
або Денис Улютін
- Наталія Калмикова зберігає посаду в Міністерстві
ветеранів.
- Ігор Клименко може зайняти посаду віце-прем'єра по
безпеці, але збереже за собою портфель голови МВС;
- Віталій Коваль втрачає посаду і повертається на
Голову Фонда держмайна;
- Оксен Лісовий втрачає позицію. Буде т.в.о його заступник Андрій Вітренко;
- Очільник МОЗ Віктор Ляшко зберігає посаду;
- Міністр фінансів Сергій Марченко збереже посаду;
- Андрій Сибіга і далі очолюватиме Міністерство
закордонних справ;
- Міністерство з питань стратегічних галузей
промисловості Герман Сметанін втрачає посаду, його міністерство приєднають до
Міноборони;
- Рустем Умеров стане послом в одній з
країн-партнерів.
Процедура формування нового уряду
В Україні голову Кабінету міністрів призначає Верховна Рада за поданням Президента України. Глава держави вносить подання на основі пропозиції коаліції депутатських фракцій, яка має більшість у парламенті.
Після подання, Верховна Рада голосує за призначення прем'єр-міністра у поіменному режимі. У разі відхилення кандидатури, Президент вносить нове подання.
Міністрів в Україні також призначає Верховна Рада України. Міністра оборони та Міністра закордонних справ призначають за поданням Президента України, а інших членів Кабінету Міністрів - за поданням Прем'єр-міністра.
Зеленський запропонував крісло прем'єра Юлії Свириденко: що про неї відомо14.07.25, 15:26 • 28314 переглядiв