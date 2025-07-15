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Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну

Київ • УНН

 • 11415 перегляди

Кандидатура прем’єр-міністра України вже погоджена, очікується серія відставок у міністерствах. Звільнення міністрів заплановано на 16 липня, а призначення нових – на наступний день.

Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну

Кандидатура прем’єр-міністра Україні вже погоджена, в міністерствах ж очікується серія відставок. Звільнення міністрів планують на середу, 16 липня, а призначення нових – на четвер. Про це повідомляє УНН із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Склад нового уряду

Железняк прогнозує, що Юлія Свириденко стане новим прем'єр-міністром України, натомість Денис Шмигаль очолить Міністерство оборони.

Загалом розподіл посад у новому уряді виглядатиме наступним чином:

  • Михайло Федоров буде першим віцепрем'єр-міністро та міністром по цифровізаціі;
    • Олексій Кулеба – міністр з відбудови;
      • Олексій Соболєв стане міністром ресурсів;
        • Ольга Стефанішина втрачає позицію міністра по євроінтеграції. Скоріш за все вона стане послом у якійсь країні ЄС;
          • Тарас Качка буде відповідати за євроінтеграцію;
            • Міністерство юстиції може очолити Герман Галущенко;
              • Олексія Чернишова звільнять;
                • Новим міністром КМУ скоріш за все буде перший заступник держсекретаря КМУ Константин Марʼєвич;
                  • Матвій Бідний збереже посаду Міністра спорту;
                    • Світлана Гринчук замінить Германа Галущенка в Міністерстві енергетики;
                      • Оксана Жолнович втратить посаду Міністра соцполітики. Замість неї це крісло отримає хтось із заступників - Дарина Марчак або Денис Улютін
                        • Наталія Калмикова зберігає посаду в Міністерстві ветеранів.
                          • Ігор Клименко може зайняти посаду віце-прем'єра по безпеці, але збереже за собою портфель голови МВС;
                            • Віталій Коваль втрачає посаду і повертається на Голову Фонда держмайна;
                              • Оксен Лісовий втрачає позицію. Буде т.в.о  його заступник Андрій Вітренко;
                                • Очільник МОЗ Віктор Ляшко зберігає посаду;
                                  • Міністр фінансів Сергій Марченко збереже посаду;
                                    • Андрій Сибіга і далі очолюватиме Міністерство закордонних справ;
                                      • Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін втрачає посаду, його міністерство приєднають до Міноборони;
                                        • Рустем Умеров стане послом в одній з країн-партнерів.

                                          Процедура формування нового уряду

                                          В Україні голову Кабінету міністрів призначає Верховна Рада за поданням Президента України. Глава держави вносить подання на основі пропозиції коаліції депутатських фракцій, яка має більшість у парламенті.

                                          Після подання, Верховна Рада голосує за призначення прем'єр-міністра у поіменному режимі. У разі відхилення кандидатури, Президент вносить нове подання.

                                          Міністрів в Україні також призначає Верховна Рада України. Міністра оборони та Міністра закордонних справ призначають за поданням Президента України, а інших членів Кабінету Міністрів - за поданням Прем'єр-міністра.

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                                          Brent Oil
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