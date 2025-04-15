Ольга Стефанишина

Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.
Україна значною мірою інтегрована в європейський ринок, зокрема, торгівлі та логістики. Завдяки українцям за кордоном, держава інтегрується в європейський ринок праці.
Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.
Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.
Литва планує ввести національні санкції проти росії та білорусі, якщо Євросоюз не продовжить діючі економічні обмеження. Відповідний законопроект вже розглядається у Сеймі.
Україна готова надати ЄС інформацію про причетність підсанкційних осіб до фінансування російської агресії. Про це заявила Стефанішина під час засідання Робочої групи Єврокомісії.
Після запровадження урядової програми здешевлення ліків, ціни на інші препарати зросли до 30%. Це може збільшити фінансове навантаження на пацієнтів, особливо з хронічними хворобами.
З 1 березня 2025 року в Україні набула чинності постанова Кабміну №168, що вводить обмеження націнок на ліки та заборону маркетингових угод. Експерти прогнозують дефіцит та ріст цін.
У МЗС заявили про високий рівень приєднання України до зовнішньополітичних рішень ЄС, що є важливим критерієм для переговорів. Очікується відкриття нового переговорного кластеру.
Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн зарплати та 220 тис. грн аліментів за минулий рік. Вона володіє квартирами в Одесі, земельною ділянкою та Toyota RAV4.
Президент Зеленський заявив, що США не підтримують вступ України в НАТО. Він вважає це великим подарунком для росії, оскільки знімається тема перемовин.
Ольга Стефанішина нагадала, що рішення про членство України в НАТО приймається всіма членами Альянсу. Україна вже є частиною безпекового простору.
Віцепрем'єрка Стефанішина заявила, що угода між Україною та США не передбачає передання прав на надра. Тому, проведення референдуму не є необхідним, адже це не міжнародний договір.
Європейська рада проведе засідання 21 березня для досягнення консенсусу щодо нового пакету фінансової допомоги Україні.
Україна отримає понад 30 млрд євро від ЄС у 2024 році незалежно від останніх рішень у Брюсселі. 26 країн ЄС підтримали заяву щодо неможливості переговорів про війну без участі України.
Українська сторона надіслала США фіналізований драфт рамкової угоди щодо реконструкції та інвестицій. Угода може передбачати доступ США до українських корисних копалин в обмін на подальшу допомогу.
Команди України та США завершують переговори щодо угоди про корисні копалини, більшість ключових деталей узгоджено. Очікується підписання документу лідерами двох країн у Вашингтоні.
Голова ОП Андрій Єрмак та українська делегація провели переговори з американськими партнерами щодо нової угоди. У зустрічі взяли участь високопосадовці обох країн, включаючи міністра фінансів США та радника з нацбезпеки.
Рішення щодо виділення Україні масштабного пакету допомоги від ЄС відкладено до завершення виборів у Німеччині. Пакет може бути подібним до фонду часів коронакризи обсягом 724 млрд євро.
Віцепрем'єр Ольга Стефанішина вважає передчасним обговорення створення посади спецпосланника ЄС щодо України. За її словами, необхідно дочекатися розвитку подій у США.
Україна очікує підписання угоди зі США щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення. Питання гарантій безпеки та розміщення військ також активно обговорюється.
Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Трамп має взяти відповідальність за завершення війни, але не за весь мир в Європі.
Віцепрем'єрка заявила, що будь-який перший контакт нової американської адміністрації буде корисним для України та союзників. Коментар пролунав на тлі анонсу візиту спецпредставника США Кіта Келлога.
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що законопроєкт щодо скасування "правок Лозового" може бути ухвалений із затримкою. Уряд також вніс узгоджений з ЄС законопроєкт щодо реформування АРМА.
Віцепрем'єрка пояснила, чому ЄС має бути учасником переговорів щодо закінчення війни з РФ. За її словами, членство України в ЄС вже є ухваленим рішенням, а сам Союз є ключовим геополітичним гравцем.
Віцепрем'єрка пояснила, що блокування вступу України до ЄС Угорщиною має політичний характер. Рішення залежить від консенсусу всіх країн-членів та пов'язане з геополітичними змінами у світі.
Україна очікує затвердження дорожньої карти для старту переговорів про вступ до ЄС. Перший кластер можуть відкрити у квітні, ще два – у червні, а решту – під час головування Данії.
Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.
Європейські партнери вимагають забезпечити ефективну роботу АОЗ і ДОТ з повноцінним керівництвом. Віцепрем'єрка Стефанішина наголосила на важливості виконання зобов'язань та уникнення агресивної комунікації.