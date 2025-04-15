Ольга Стефанишина

Україна може розпочати переговори з ЄС по першому кластеру вже у квітні - Стефанішина

Україна очікує затвердження дорожньої карти для старту переговорів про вступ до ЄС. Перший кластер можуть відкрити у квітні, ще два – у червні, а решту – під час головування Данії.