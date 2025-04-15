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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23120 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131537 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194691 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Ольга Стефанишина

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Мінагро: умови торгівлі між Україною та ЄС зміняться після АТЗ

Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.

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Україна на три роки випереджає звичайний графік на шляху до ЄС - Стефанішина

Україна значною мірою інтегрована в європейський ринок, зокрема, торгівлі та логістики. Завдяки українцям за кордоном, держава інтегрується в європейський ринок праці.

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"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина

Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.

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Україна передала США всі пропозиції щодо угоди про корисні копалини - Стефанішина

Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.

Економіка • 14 квітня, 10:31 • 4256 перегляди

Литва готує план на випадок непродовження санкцій ЄС проти росії: що кажуть у Вільнюсі

Литва планує ввести національні санкції проти росії та білорусі, якщо Євросоюз не продовжить діючі економічні обмеження. Відповідний законопроект вже розглядається у Сеймі.

Політика • 11 квітня, 10:35 • 4607 перегляди

Україна готова надати ЄС докази щодо підсанкційних осіб, які фінансують російську агресію - Стефанішина

Україна готова надати ЄС інформацію про причетність підсанкційних осіб до фінансування російської агресії. Про це заявила Стефанішина під час засідання Робочої групи Єврокомісії.

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Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

Після запровадження урядової програми здешевлення ліків, ціни на інші препарати зросли до 30%. Це може збільшити фінансове навантаження на пацієнтів, особливо з хронічними хворобами.

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"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

З 1 березня 2025 року в Україні набула чинності постанова Кабміну №168, що вводить обмеження націнок на ліки та заборону маркетингових угод. Експерти прогнозують дефіцит та ріст цін.

Економіка • 3 квітня, 15:18 • 254202 перегляди

Україна наблизилась до ЄС: рівень приєднання до рішень досяг майже 100% - МЗС

У МЗС заявили про високий рівень приєднання України до зовнішньополітичних рішень ЄС, що є важливим критерієм для переговорів. Очікується відкриття нового переговорного кластеру.

Політика • 30 березня, 07:22 • 36244 перегляди

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн зарплати та 220 тис. грн аліментів за минулий рік. Вона володіє квартирами в Одесі, земельною ділянкою та Toyota RAV4.

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Зеленський: зняття питання вступу України в НАТО з перемовин - великий подарунок рф

Президент Зеленський заявив, що США не підтримують вступ України в НАТО. Він вважає це великим подарунком для росії, оскільки знімається тема перемовин.

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Стефанішина відреагувала на слова Рютте щодо членства України в НАТО

Ольга Стефанішина нагадала, що рішення про членство України в НАТО приймається всіма членами Альянсу. Україна вже є частиною безпекового простору.

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Угода про корисні копалини не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності - Стефанішина

Віцепрем'єрка Стефанішина заявила, що угода між Україною та США не передбачає передання прав на надра. Тому, проведення референдуму не є необхідним, адже це не міжнародний договір.

Економіка • 13 березня, 12:50 • 20369 перегляди

Єврорада збереться на наступне засідання щодо військової підтримки України 21 березня - Стефанішина

Європейська рада проведе засідання 21 березня для досягнення консенсусу щодо нового пакету фінансової допомоги Україні.

Економіка • 7 березня, 13:23 • 12858 перегляди

Україна отримає понад 30 млрд євро від ЄС попри відсутність нових рішень - Стефанішина

Україна отримає понад 30 млрд євро від ЄС у 2024 році незалежно від останніх рішень у Брюсселі. 26 країн ЄС підтримали заяву щодо неможливості переговорів про війну без участі України.

Війна • 7 березня, 13:10 • 16556 перегляди

Україна очікує відповіді від США на фіналізований драфт угоди - джерело

Українська сторона надіслала США фіналізований драфт рамкової угоди щодо реконструкції та інвестицій. Угода може передбачати доступ США до українських корисних копалин в обмін на подальшу допомогу.

Економіка • 24 лютого, 18:25 • 34594 перегляди

Україна та США на фінальній стадії переговорів щодо угоди про копалини

Команди України та США завершують переговори щодо угоди про корисні копалини, більшість ключових деталей узгоджено. Очікується підписання документу лідерами двох країн у Вашингтоні.

Економіка • 24 лютого, 10:59 • 106186 перегляди

Просуваємося в роботі: Єрмак про новий раунд переговорів з США

Голова ОП Андрій Єрмак та українська делегація провели переговори з американськими партнерами щодо нової угоди. У зустрічі взяли участь високопосадовці обох країн, включаючи міністра фінансів США та радника з нацбезпеки.

Економіка • 23 лютого, 16:52 • 119187 перегляди

До виборів в Німеччині особливих рішень прийнято не буде: Стефанішина про допомогу Україні на 700 млрд євро від ЄС

Рішення щодо виділення Україні масштабного пакету допомоги від ЄС відкладено до завершення виборів у Німеччині. Пакет може бути подібним до фонду часів коронакризи обсягом 724 млрд євро.

Політика • 19 лютого, 17:01 • 29904 перегляди

Зарано говорити стосовно конкретних посад, які будуть створені: Стефанішина про спецпредставника Європи з питань України

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина вважає передчасним обговорення створення посади спецпосланника ЄС щодо України. За її словами, необхідно дочекатися розвитку подій у США.

Політика • 19 лютого, 16:32 • 29218 перегляди

Стефанішина про угоду з США щодо рідкоземельних металів: "Очікуємо, що вона буде підписаною"

Україна очікує підписання угоди зі США щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення. Питання гарантій безпеки та розміщення військ також активно обговорюється.

Економіка • 18 лютого, 11:21 • 23231 перегляди

Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС

Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.

Політика • 16 лютого, 14:09 • 34613 перегляди

Трамп має взяти відповідальність, щоб довести війну до кінця - Стефанішина

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Трамп має взяти відповідальність за завершення війни, але не за весь мир в Європі.

Війна • 15 лютого, 13:36 • 23732 перегляди

"Будь-який перший контакт піде на користь": Стефанішина прокоментувала очікуваний візит Келлога

Віцепрем'єрка заявила, що будь-який перший контакт нової американської адміністрації буде корисним для України та союзників. Коментар пролунав на тлі анонсу візиту спецпредставника США Кіта Келлога.

Політика • 7 лютого, 12:49 • 27710 перегляди

Стефанішина про "правки Лозового": можливо шлях буде довший, але рішення буде виважене

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що законопроєкт щодо скасування "правок Лозового" може бути ухвалений із затримкою. Уряд також вніс узгоджений з ЄС законопроєкт щодо реформування АРМА.

Політика • 7 лютого, 12:13 • 24464 перегляди

Стефанішина пояснила, чому Україні важливо, щоб ЄС був за столом переговорів щодо закінчення війни

Віцепрем'єрка пояснила, чому ЄС має бути учасником переговорів щодо закінчення війни з РФ. За її словами, членство України в ЄС вже є ухваленим рішенням, а сам Союз є ключовим геополітичним гравцем.

Політика • 7 лютого, 10:56 • 20679 перегляди

Чому Угорщина блокує вступ України в ЄС: Стефанішина відповіла

Віцепрем'єрка пояснила, що блокування вступу України до ЄС Угорщиною має політичний характер. Рішення залежить від консенсусу всіх країн-членів та пов'язане з геополітичними змінами у світі.

Суспільство • 7 лютого, 10:30 • 27323 перегляди

Україна може розпочати переговори з ЄС по першому кластеру вже у квітні - Стефанішина

Україна очікує затвердження дорожньої карти для старту переговорів про вступ до ЄС. Перший кластер можуть відкрити у квітні, ще два – у червні, а решту – під час головування Данії.

Економіка • 7 лютого, 09:44 • 58549 перегляди

Україна виграла суд у Швеції проти акціонерів "Укрнафти": компанії мають відшкодувати $22 млн

Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.

Економіка • 3 лютого, 10:28 • 30058 перегляди

ЄС та НАТО вимагають від України забезпечити ефективну роботу АОЗ і ДОТ - Стефанішина

Європейські партнери вимагають забезпечити ефективну роботу АОЗ і ДОТ з повноцінним керівництвом. Віцепрем'єрка Стефанішина наголосила на важливості виконання зобов'язань та уникнення агресивної комунікації.

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