Конференція з питань відновлення України в Італії: українську делегацію очолить Юлія Свириденко

Президент Володимир Зеленський сформував делегацію для участі в Конференції з питань відновлення України. Її очолить перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Утворити делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC 2025) (10–11 липня 2025 року, м. Рим, Італійська Республіка) – йдеться в указі №94/2025-рп.

До складу делегації увійшли:

Свириденко Юлія Анатоліївна– перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України, глава делегації;

Галущенко Герман Валерійович – міністр енергетики України;

Коваль Віталій Станіславович – міністр аграрної політики та продовольства України;

Кулеба Олексій Володимирович – віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України;

Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;

Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України;

Сметанін Герман Володимирович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

Стефанішина Ольга Віталіївна – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції України;

Точицький Микола Станіславович – міністр культури та стратегічних комунікацій України;

Умєров Рустем Енверович – міністр оборони України;

Федоров Михайло Альбертович – віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

Крім того, Президент дозволив главі делегації вносити в установленому порядку зміни до складу делегації України, залучати до участі в її роботі експертів, радників, технічних працівників.

Додамо

Як зазначено у документі, глава делегації має забезпечити під час Конференції з питань відновлення України (URC 2025) координацію роботи делегації України з визначення пріоритетних заходів відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, а також у встановленому порядку подальшу координацію впровадження відповідних пріоритетних заходів.

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