Конференція з питань відновлення України в Італії: українську делегацію очолить Юлія Свириденко
Київ • УНН
Президент Зеленський сформував делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC 2025) у Римі. Делегацію очолить перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко, до її складу увійшли міністри ключових відомств.
Президент Володимир Зеленський сформував делегацію для участі в Конференції з питань відновлення України. Її очолить перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
Утворити делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC 2025) (10–11 липня 2025 року, м. Рим, Італійська Республіка)
До складу делегації увійшли:
Свириденко Юлія Анатоліївна– перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України, глава делегації;
Галущенко Герман Валерійович – міністр енергетики України;
Коваль Віталій Станіславович – міністр аграрної політики та продовольства України;
Кулеба Олексій Володимирович – віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України;
Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;
Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України;
Сметанін Герман Володимирович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
Стефанішина Ольга Віталіївна – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції України;
Точицький Микола Станіславович – міністр культури та стратегічних комунікацій України;
Умєров Рустем Енверович – міністр оборони України;
Федоров Михайло Альбертович – віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.
Крім того, Президент дозволив главі делегації вносити в установленому порядку зміни до складу делегації України, залучати до участі в її роботі експертів, радників, технічних працівників.
Додамо
Як зазначено у документі, глава делегації має забезпечити під час Конференції з питань відновлення України (URC 2025) координацію роботи делегації України з визначення пріоритетних заходів відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, а також у встановленому порядку подальшу координацію впровадження відповідних пріоритетних заходів.
Зеленський відкриє конференцію з відбудови України, яка пройде в Римі цього тижня08.07.25, 17:25 • 816 переглядiв