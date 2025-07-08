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Вашингтон пост

Зеленський відкриє конференцію з відбудови України, яка пройде в Римі цього тижня

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Президент України Володимир Зеленський цього тижня в Римі відкриє конференцію з відбудови України разом з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Захід спрямований на мобілізацію інвестицій, зокрема приватного сектору, для України.

Зеленський відкриє конференцію з відбудови України, яка пройде в Римі цього тижня

Президент України Володимир Зеленський цього тижня вирушає до Риму, де він відкриє конференцію з відбудови України разом з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелонію. Йдеться про щорічний захід з моменту вторгнення росії до України в лютому 2022 року, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Конференція з відновлення України відбудеться в італійській столиці в четвер та п'ятницю з метою мобілізації інвестицій, зокрема коштів приватного сектору, для нашої держави, яка переживає четвертий рік тяжкої війни.

Зустріч, у якій також візьмуть участь голова ЄС Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом з 15 іншими главами держав та урядів, буде зосереджена на довгостроковому відновленні України. Україна сподівається підписати угоди з енергетики, оскільки її енергосистема регулярно страждала від російських ударів, а також на співпраці в оборонній промисловості.

Зеленський, який прилетить у середу на зустріч з главою держави Італії, президентом Серджіо Маттареллою, наголосив, що нагальною потребою його країни залишається захист від посилення російських ракетних атак та атак безпілотників.

Представники України матимуть конкретний набір завдань, зосереджених на безпосередній обороні – обороні наших міст та наших громад

– сказав він у своєму зверненні в понеділок увечері.

Сполучені Штати, які раніше були найбільшим спонсором України, представлятиме посланець президента Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог. 

Чи може Європа діяти без США?

Згідно з даними "Відстеження підтримки України" Кільського інституту, надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги від європейських країн досі заповнили прогалину, що залишилася після виведення військ США.

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Але чи зможуть європейські країни підтримувати такий рівень підтримки в довгостроковій перспективі, ще належить з'ясувати.

Є розуміння того, що війна може тривати довго

– зазначив аналітик Тимофій Милованов, керівник Київської школи економіки.

Водночас, за його словами, Україна стикається з тим, "наскільки важко забезпечити підтримку від ЄС і, зокрема, від Сполучених Штатів".

Світовий банк оцінює, що реконструкція та відновлення коштуватимуть 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття, що приблизно в 2,8 раза перевищує оцінений номінальний ВВП України на 2024 рік. Цього відновлення буде "важко досягти" без приватних інвесторів, заявив італійський уряд.

У Римській конференції мають взяти участь понад 2000 компаній, близько 500 з яких італійські, а також представники громадянського суспільства. Але переконання інвесторів залишається викликом для України, оскільки війна триває, а переговори, які просуває Вашингтон, поки що не принесли жодного прогресу.

Відновлення нашої держави – це реальний, щоденний процес, який триває, незважаючи на постійні обстріли з боку росії. Ми представимо конкретні досягнення, приклади ефективної співпраці та нові проекти, до яких інвестори можуть долучитися сьогодні

– пояснив міністр відновлення України Олексій Кулеба. 

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 Адміністрація Трампа застосувала більш транзакційний підхід до підтримки України. У квітні Вашингтон і Київ підписали знакову угоду про корисні копалини, яка передбачає спільну розробку природних ресурсів України, а деякі доходи будуть спрямовані до спільного фонду відновлення розтрощеної війною країни.

Окрім інвестицій, на Римській конференції будуть розглянуті надії України на вступ до Європейського Союзу та, після років, коли багато українців були призвані на фронт або втекли, питання людського капіталу.  

Президент України Володимир Зеленський 9 липня проведе зустріч з президентом Італії Серджіо Маттареллою в Квіринальському палаці. Ця зустріч відбудеться напередодні Конференції з відбудови України в Римі. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Кіт Келлог
Світовий банк
Джорджа Мелоні
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