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Зеленский откроет конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме на этой неделе

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе в Риме откроет конференцию по восстановлению Украины вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Мероприятие направлено на мобилизацию инвестиций, в частности частного сектора, для Украины.

Зеленский откроет конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправляется в Рим, где он откроет конференцию по восстановлению Украины вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Речь идет о ежегодном мероприятии с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Конференция по восстановлению Украины состоится в итальянской столице в четверг и пятницу с целью мобилизации инвестиций, в частности средств частного сектора, для нашего государства, которое переживает четвертый год тяжелой войны.

Встреча, в которой также примут участие глава ЕС Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с 15 другими главами государств и правительств, будет сосредоточена на долгосрочном восстановлении Украины. Украина надеется подписать соглашения по энергетике, поскольку ее энергосистема регулярно страдала от российских ударов, а также по сотрудничеству в оборонной промышленности.

Зеленский, который прилетит в среду на встречу с главой государства Италии, президентом Серджо Маттареллой, подчеркнул, что насущной потребностью его страны остается защита от усиления российских ракетных атак и атак беспилотников.

Представители Украины будут иметь конкретный набор задач, сосредоточенных на непосредственной обороне – обороне наших городов и наших общин

– сказал он в своем обращении в понедельник вечером.

Соединенные Штаты, которые ранее были крупнейшим спонсором Украины, будет представлять посланник президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. 

Может ли Европа действовать без США?

Согласно данным "Отслеживания поддержки Украины" Кильского института, предоставление военной, финансовой и гуманитарной помощи от европейских стран до сих пор заполнило пробел, оставшийся после вывода войск США.

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Но смогут ли европейские страны поддерживать такой уровень поддержки в долгосрочной перспективе, еще предстоит выяснить.

Есть понимание того, что война может длиться долго

– отметил аналитик Тимофей Милованов, руководитель Киевской школы экономики.

В то же время, по его словам, Украина сталкивается с тем, "насколько трудно обеспечить поддержку от ЕС и, в частности, от Соединенных Штатов".

Всемирный банк оценивает, что реконструкция и восстановление будут стоить 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает оцененный номинальный ВВП Украины на 2024 год. Этого восстановления будет "трудно достичь" без частных инвесторов, заявило итальянское правительство.

В Римской конференции должны принять участие более 2000 компаний, около 500 из которых итальянские, а также представители гражданского общества. Но убеждение инвесторов остается вызовом для Украины, поскольку война продолжается, а переговоры, которые продвигает Вашингтон, пока не принесли никакого прогресса.

Восстановление нашего государства – это реальный, ежедневный процесс, который продолжается, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России. Мы представим конкретные достижения, примеры эффективного сотрудничества и новые проекты, к которым инвесторы могут присоединиться сегодня

– пояснил министр восстановления Украины Алексей Кулеба. 

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 Администрация Трампа применила более транзакционный подход к поддержке Украины. В апреле Вашингтон и Киев подписали знаковое соглашение о полезных ископаемых, которое предусматривает совместную разработку природных ресурсов Украины, а некоторые доходы будут направлены в общий фонд восстановления разрушенной войной страны.

Помимо инвестиций, на Римской конференции будут рассмотрены надежды Украины на вступление в Европейский Союз и, после лет, когда многие украинцы были призваны на фронт или бежали, вопрос человеческого капитала.  

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля проведет встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце. Эта встреча состоится накануне Конференции по восстановлению Украины в Риме. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
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Всемирный банк
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