В результате российского вторжения прямые убытки инфраструктуры Украины выросли на $12,6 млрд и достигли $170 млрд. Наибольшие потери понесли жилой фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) и энергетика ($14,6 млрд).
Дания усилит проверку танкеров из-за активности старых судов, перевозящих нефть через датские проливы. Решение принято на фоне угроз от российского «теневого флота», насчитывающего более 650 судов.
Расследование показало, что треть российского "теневого флота" состоит из танкеров, проданных компаниями США и ЕС после начала войны. Продажа принесла бывшим владельцам миллиарды евро.
Минцифры сообщает о росте производственных мощностей дроновой индустрии Украины с 300 тыс. до 4 млн единиц. Наблюдается прогресс в создании различных типов дронов и развитии систем радиоэлектронной борьбы.
Объем российской нефти, перевозимой теневым флотом, вырос с 2,4 до 4,1 млн баррелей в день. 70% российской морской нефти транспортируется плохо обслуживаемыми и недостаточно застрахованными танкерами.
Второй форум «Образование Дивосвита» расширяет формат до просветительского фестиваля. Событие объединит форум о будущем образования и выставку образовательных возможностей, собрав более 100 заведений и 30 спикеров.
Полномасштабная агрессия РФ нанесла значительный ущерб украинской промышленности. На примере предприятия "Бровафарма" можно увидеть, как бизнес адаптируется к новым реалиям и сотрудничает с местными властями для сохранения производства.
Киевская школа экономики пришла к выводу, что Украина способна производить 90% стройматериалов для восстановления. Ключевое условие - привлечение инвестиций в отрасль строительных материалов уже сейчас.
На Дія. Освіта появился сериал, который учит ветеранов подавать заявки на гранты до 1 млн грн для бизнеса. Курс содержит 11 серий о бизнес-планировании и шаблоны документов для подачи на грант.
Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что рф не нападет на Прибалтийские страны, пока продолжается война в Украине.
Глава ГУР МО выступил перед выпускниками Киевской Школы Экономики. Буданов отметил, что война закончится, но появятся новые важные задачи, и призвал молодежь быть лидерами.
Судебные эксперты пришли к выводу, что ущерб, нанесенный российской агрессией в Украине, превышает 22 миллиарда гривен, что стало началом масштабных усилий по доказыванию российских преступлений в международных судах.
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов, согласно исследованию KSE.
Министерство экономики представило инвестиционный гайд, содержащий 95 проектов на сумму более 27 миллиардов долларов в различных секторах, таких как энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, металлургия, фармацевтика, направленных на привлечение инвестиций для восстановления и экономического развития Украины.
Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину энергетический сектор понес прямые убытки в размере 16,1 миллиарда долларов и косвенные финансовые потери в размере 40,1 миллиарда долларов, в то время как потребности в восстановлении составляют 50,5 миллиарда долларов для полной реконструкции разрушенных объектов.
Несмотря на санкции, многие крупные иностранные компании, такие как Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez и Xiaomi, продолжают работать в рф, предоставляя ресурсы, которые могут помочь кремлю в военных действиях против Украины.
12 победителей первого Хакатона, организованного Министерством обороны Украины, получили по $10 000 на дальнейшую разработку проектов в таких сферах, как распознавание целей, навигационные системы и безопасная связь для поддержки военных.
Министерство обороны Украины провело первый Хакатон по совершенствованию беспилотных систем на фронте, который объединил более 450 разработчиков, инженеров и изобретателей, создавших инновационные решения для решения различных военных проблем.
Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю в Украине в 2023 году составила 37 тыс. грн/га, что на 13% больше, чем в 2022 году. В четвертом квартале цена снизилась на 2%
Марина Безрукова назначена директором Агентства по вопросам оборонных закупок Украины. Это первый шаг в реформировании агентства в соответствии со стандартами НАТО и предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок.