Киевская школа экономики

В Украине цена на землю за год выросла на 13% - анализ

Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю в Украине в 2023 году составила 37 тыс. грн/га, что на 13% больше, чем в 2022 году. В четвертом квартале цена снизилась на 2%