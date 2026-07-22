Больше всех реформировать ВСУ требуют непригодные, фиктивно списанные и забронированные активисты - ветеран

Больше всего о реформе армии рассказывают непригодные, фиктивно списанные или забронированные блоггеры, журналисты и активисты. Об этом заявил представитель движения "Честная мобилизация", ветеран российско-украинской войны Алексей Сталкер, передает УНН.

"Интересное наблюдение – больше всего о реформе ВСУ кричат ​​те, кто не служит. Об усилении мобилизации – фиктивно списанные и забронированные. О ситуации на фронте – те, кто там никогда не был. Вы только вдумайтесь – украинских военных учат воевать и требуют изменений в ВСУ всевозможные блоггеры и активисты, которые ни разу не были на передовой", - заявил Алексей Сталкер.

По его словам, это активист Виталий Шабунин, блогер Данило Мокрик и журналист Юрий Николов.

"В частности, активист Виталий Шабунин, который, по данным ДБР, несколько лет "служил" в киевских ресторанах, а затем легко списался вроде бы из-за "потери зрения", которая тем не менее не мешает ему кататься по Киеву на новом авто. Блогер Данило Мокрик, который хочет драться с ухылянтами за ТЦК и посылает всех на фронт, но сам сделал отсрочку на основании справки еще времен СССР. "Обличитель коррупции" Юрий Николов – оформил себе отсрочку по уходу за больным родственником, после того как попал в ТЦК и был спасен другом из полиции, которого впоследствии задержали с оружием и кокаином из-за присвоения 13 млн из вещественных доказательств", – написал Алексей Сталкер.

Также он отметил главу Фонда DE JURE Михаил Жернакова и основателя Центра противодействия коррупции Ореста Рудого.

"Антикоррупционер" Михаил Жернаков – преподаватель-призрак, числился в вузе, но его никто там не видел. Чтобы получить отсрочку, он предоставил справку о работе преподавателем в Киевской школе экономики. Но директор КШЭ заявил, что это ложь. Основатель Центра противодействия коррупции Орест Рудый – в начале вторжения уехал за деньги за границу, а после назначения министром обороны друга своей жены Дарьи Каленюк, директора ЦПК, вернулся в Украину и получил отсрочку. И весь этот батальон неограниченно пригодных сейчас в Киеве пьет "латте на лавандовом" и рассказывает из ламповых студий ребятам в окопах, как надо воевать", - отметил ветеран.

Он подчеркнул, что блоггеры и активисты строят из себя моральные авторитеты, но настоящий авторитет зарабатывается в окопах.

"Армии не нужны наставления от людей, которые собственным примером показали только одно — как избежать службы. Когда списанные, забронированные и "отсроченные" начинают раздавать советы военным, это уже не о реформах. Это о лицемерии. И пока они строят из себя моральные авторитеты, настоящий авторитет зарабатывается не в телестудиях и соцсетях, а в окопах под обстрелами", - подчеркнул ветеран.

Как сообщалось ранее, движение "Честная мобилизация" заявило о создании "Национального реестра ухылянтов", где будут размещены досье на блоггеров, активистов, журналистов и других известных украинцев, уклоняющихся от службы в армии с помощью различных схем.