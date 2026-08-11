Оккупанты нанесли удар четырьмя авиабомбами по Сумам: погиб мирный житель, повреждены 20 домов

$44.830.0751.780.17
ukenru
Эксклюзив
13:33 • 11340 просмотра
Удары по портам и логистическим сетям — каких последствий может ожидать УкраинаPhoto
13:24 • 11743 просмотра
В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК
12:10 • 13828 просмотра
В Европе заканчиваются ракеты для Patriot в критический для Украины момент - Politico
11:34 • 13339 просмотра
США продали на металлолом два подсанкционных российских нефтяных танкера компании из ОАЭ - Reuters
Эксклюзив
11:20 • 21020 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
10:13 • 15591 просмотра
Останки первого главы ОУН Евгения Коновальца эксгумировали для возвращения в Украину - ОП
11 августа, 09:55 • 15143 просмотра
Уборочная кампания-2026: Украина уже собрала урожай почти с половины полейPhoto
11 августа, 08:18 • 17781 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
11 августа, 06:00 • 24579 просмотра
В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана
11 августа, 04:38 • 32835 просмотра
Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
4.1м/с
44%
746мм
Популярные новости
рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов11 августа, 06:09 • 4322 просмотра
В Италии из-за аномальной жары виноград для игристого вина начали собирать на 10 дней раньше и по ночам11 августа, 06:44 • 3938 просмотра
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo11 августа, 08:23 • 25209 просмотра
Спецназовцы ГУР взяли в плен российского военнослужащего на оккупированной территорииVideo11:05 • 5096 просмотра
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны13:10 • 11442 просмотра
публикации
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны13:10 • 11500 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
Эксклюзив
11:20 • 21012 просмотра
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo11 августа, 08:23 • 25265 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 123623 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 100352 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Александр Вучич
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Харьков
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 123633 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 76914 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 86321 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 153056 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 171440 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Бильд
Ручная граната
Старлинк

Оккупанты нанесли удар четырьмя авиабомбами по Сумам: погиб мирный житель, повреждены 20 домов

Киев • УНН

 • 1932 просмотра

Армия рф атаковала управляемыми авиабомбами гражданскую инфраструктуру Сум. Погиб мужчина, повреждено около 20 частных домов.

Оккупанты нанесли удар четырьмя авиабомбами по Сумам: погиб мирный житель, повреждены 20 домов

Армия рф атаковала четырьмя управляемыми авиабомбами гражданскую инфраструктуру Сум, есть погибший и разрушения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Четыре управляемые авиабомбы враг направил по гражданской инфраструктуре Сум... возле одного из мест попадания погиб гражданский мужчина. В момент удара он ехал на автомобиле. Его личность устанавливают

- сообщил Григоров.

По его словам, повреждены и разрушены около 20 частных жилых домов, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Предварительно, раненых нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

В Сумах 30-летний спасатель оказался под завалами после атаки РФ, врачам не удалось его спасти11.08.26, 15:35 • 1746 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Война в Украине