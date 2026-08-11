Оккупанты нанесли удар четырьмя авиабомбами по Сумам: погиб мирный житель, повреждены 20 домов
Киев • УНН
Армия рф атаковала управляемыми авиабомбами гражданскую инфраструктуру Сум. Погиб мужчина, повреждено около 20 частных домов.
Армия рф атаковала четырьмя управляемыми авиабомбами гражданскую инфраструктуру Сум, есть погибший и разрушения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Четыре управляемые авиабомбы враг направил по гражданской инфраструктуре Сум... возле одного из мест попадания погиб гражданский мужчина. В момент удара он ехал на автомобиле. Его личность устанавливают
По его словам, повреждены и разрушены около 20 частных жилых домов, а также объекты гражданской инфраструктуры.
Предварительно, раненых нет. Информация о последствиях атаки уточняется.
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