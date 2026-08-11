Трамп поддержал президента ФИФА Инфантино на фоне обострения конфликта с УЕФА

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино, который оказался под давлением из-за углубления конфликта между мировыми и европейскими футбольными организациями. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что ФИФА совершила бы "ужасную ошибку", если бы рассматривала возможность замены Инфантино. Американский президент также похвалил его за проведение, по его словам, "самого успешного чемпионата мира из когда-либо проводившихся".

Инфантино столкнулся с критикой со стороны десятков членов ФИФА и известных представителей мирового футбола после неудачной попытки выделить коммерческие операции организации в отдельную структуру при участии JPMorgan Chase.

УЕФА рассматривает альтернативу ФИФА

УЕФА возглавляет давление на Инфантино и рассматривает возможность бойкота чемпионата мира и других турниров ФИФА, если он останется президентом. Выборы главы ФИФА должны состояться в марте, а Инфантино планирует баллотироваться на третий четырехлетний срок.

ФИФА отменяет план частных инвестиций после критики УЕФА и других

По данным Bloomberg, УЕФА уже начала предварительные переговоры с Азиатской конфедерацией футбола и КОНКАКАФ о возможном проведении международных турниров, альтернативных соревнованиям ФИФА.

Такой сценарий может поставить под угрозу прибыльную систему турниров ФИФА. Ближайшим крупным соревнованием, которое потенциально может пострадать от бойкота, станет женский чемпионат мира 2027 года в Бразилии.

Руководство ФИФА выразило полную поддержку президенту Джанни Инфантино