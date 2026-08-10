В центре Загреба заметили "украинских военных" с оружием возле известного отеля

В центре столицы Хорватии Загреба 10 августа прохожие увидели мужчин в военной форме, похожей на украинскую, с оружием возле отеля «Эспланада», однако позже выяснилось, что там проходят съёмки фильма. Об этом пишет хорватское издание Danas, сообщает УНН.

Детали

На месте работала съёмочная группа фильма американского режиссёра Дага Лаймана «Змеиный остров». Во время съёмок возле отеля заметили двукратного лауреата премии «Оскар» Эдриена Броуди, а позже к работе на площадке присоединился актёр Шон Пенн.

Для съёмок на улице установили баррикады и мешки с песком. В кадре также находились мужчины в военной форме, похожей на украинскую, с оружием в руках.

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Фильм расскажет о диверсии на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море. Съёмки картины продолжаются с июля, однако дата её выхода пока не объявлена.

Согласно синопсису фильма, основное внимание будет сосредоточено на «тайной команде украинских водолазов», которые якобы стояли за диверсией на газопроводах.

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