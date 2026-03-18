Актер Шон Пенн посетил боевое подразделение, выполняющее задачи на Донецком направлении
Киев • УНН
Американский актер посетил 157-ю механизированную бригаду на передовой. Он поблагодарил воинов за мужество и выразил поддержку защитникам Украины.
Американский актер Шон Пенн лично посетил боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады, выполняющее боевые задачи на Донецком направлении, передает УНН со ссылкой на сообщение 57-й отдельной механизированной бригады.
Шон Пенн, пропустив церемонию Оскар и прибыв в Украину, смог лично посетить боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады, выполняющее боевые задачи на Донецком направлении.
Актер пообщался с военнослужащими, выразил искреннюю поддержку и благодарность за их мужество, самоотверженность и преданность защите Украины.
В бригаде отмечают, что приезд Шона Пенна — это знак того, что "мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны".
Такие встречи вдохновляют и напоминают, что даже в самые сложные времена мы не одни, и наша отвага не останется незамеченной.
