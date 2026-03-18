Актер Шон Пенн посетил боевое подразделение, выполняющее задачи на Донецком направлении

Киев • УНН

 • 1930 просмотра

Американский актер посетил 157-ю механизированную бригаду на передовой. Он поблагодарил воинов за мужество и выразил поддержку защитникам Украины.

Американский актер Шон Пенн лично посетил боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады, выполняющее боевые задачи на Донецком направлении, передает УНН со ссылкой на сообщение 57-й отдельной механизированной бригады.

Шон Пенн, пропустив церемонию Оскар и прибыв в Украину, смог лично посетить боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады, выполняющее боевые задачи на Донецком направлении.

- говорится в сообщении.

Актер Шон Пенн, пропустивший церемонию вручения премии "Оскар", прибыл в Киев

Актер пообщался с военнослужащими, выразил искреннюю поддержку и благодарность за их мужество, самоотверженность и преданность защите Украины.

В бригаде отмечают, что приезд Шона Пенна — это знак того, что "мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны".

В Украине актеру Шону Пенну вручили уникальный "Оскар" из металла поврежденного РФ вагона

Такие встречи вдохновляют и напоминают, что даже в самые сложные времена мы не одни, и наша отвага не останется незамеченной.

- указано в сообщении.

Зеленский встретился в Киеве с актером Шоном Пенном и назвал его другом Украины

