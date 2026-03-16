Зеленский встретился в Киеве с актером Шоном Пенном и назвал его другом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актером Шоном Пенном, прибывшим в Киев, и назвал его настоящим другом Украины, передает УНН.

Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь в дальнейшем с нашей страной и нашим народом - написал Зеленский и опубликовал совместное фото с актером.

Американский актер Шон Пенн, пропустивший церемонию награждения "Оскар", прибыл в Киев.

Как сообщал УНН, американский актер Шон Пенн получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона. Однако лауреат не присутствовал на церемонии награждения.