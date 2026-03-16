Зеленський зустрівся у Києві з актором Шоном Пенном та назвав його другом України
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із американським актором Шоном Пенном у столиці. Актор приїхав до Києва, пропустивши церемонію Оскар.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським актором Шоном Пенном, який прибув до Києва, і назвав його справжнім другом України, передає УНН.
Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом
Американський актор Шон Пенн, який пропустив церемонію нагородження "Оскар", прибув до Києва.
Як повідомляв УНН, американський актор Шон Пенн здобув премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона. Утім, лауреат не був присутній на церемонії нагородження.