Зеленський зустрівся у Києві з актором Шоном Пенном та назвав його другом України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським актором Шоном Пенном, який прибув до Києва, і назвав його справжнім другом України, передає УНН.

Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом - написав Зеленський і опублікував спільне фото із актором.

Американський актор Шон Пенн, який пропустив церемонію нагородження "Оскар", прибув до Києва.

Як повідомляв УНН, американський актор Шон Пенн здобув премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона. Утім, лауреат не був присутній на церемонії нагородження.