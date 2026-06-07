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Более 30 детей были на мосту, шестеро — пострадали: на Буковине начато расследование

Киев • УНН

 • 538 просмотра

В селе Виженка обрушился деревянный мост с детьми, шестеро из них госпитализированы. Прокуратура расследует ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности.

Более 30 детей были на мосту, шестеро — пострадали: на Буковине начато расследование

В Черновицкой области более 30 детей находились на деревянном мосту, когда он обрушился, шестеро из них госпитализированы. Правоохранители расследуют ненадлежащее обеспечение безопасности детей, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Черновицкой области.

Вижницкая окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 6 июня в селе Виженка Черновицкой области 55 детей из Харьковской области находились на организованном отдыхе. Во время прогулки более 30 детей в возрасте до 15 лет находились на деревянном подвесном мосту через реку Виженка и фотографировались, когда конструкция внезапно обрушилась.

В результате падения шестеро детей получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения Черновцов. Предварительно у них диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы 

- говорится в сообщении. 

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проверяется соблюдение требований безопасности при организации отдыха детей, а также техническое состояние моста и действия лиц, ответственных за его содержание и эксплуатацию.

Досудебное расследование продолжается.

На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшие07.06.26, 10:53 • 3654 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Черновицкая область
Харьковская область
Черновцы