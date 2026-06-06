Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Киев • УНН
DIA повысило уровень угрозы из-за слежки Израиля за американскими должностными лицами. Израильская сторона официально опровергает обвинения в шпионаже.
В Пентагоне все больше обеспокоены слежкой за чиновниками США со стороны Израиля, в связи с чем там повысили уровень контрразведывательной угрозы до самого высокого уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
По словам американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, Агентство оборонной разведки Пентагона (DIA) опубликовало новую оценку контрразведывательной угрозы на фоне растущей напряженности между Израилем и США относительно дальнейших действий в войне с Ираном. Они сообщили, что DIA опубликовало внутреннее сообщение, которое видел один из действующих чиновников, в котором уровень угрозы со стороны Израиля был повышен до "критического".
Такое решение связано с опасениями в Пентагоне, что Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и принятии решений администрацией Трампа относительно конфликтов на Ближнем Востоке
Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что информация о том, будто Израиль шпионит за США, является "абсолютно ложной".
Израиль не собирает разведданные об американских организациях, не говоря уже о правительственных чиновниках США. Деятельность израильской разведки направлена против врагов, а не союзников. Любые утверждения об обратном являются либо ошибочными, либо политически мотивированными
В то же время в Пентагоне отказались от комментариев.
Напомним
США и Иран обменялись ударами рано утром в субботу по местному времени, через несколько дней после публикации противоречивых сообщений о состоянии переговоров о прекращении огня.