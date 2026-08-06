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Трамп во время выступления в Лас-Вегасе назвал Канаду «отвратительной»

Киев • УНН

 • 8101 просмотра

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе резко раскритиковал Канаду, назвав её «отвратительной» из-за торговых барьеров. Он также затронул переговоры с Ираном, возможное повышение цен на нефть и анонсировал «Большой план здравоохранения».

Трамп во время выступления в Лас-Вегасе назвал Канаду «отвратительной»

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе резко раскритиковал Канаду, назвав её "отвратительной" из-за торговой политики в отношении Соединённых Штатов. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Выступая перед сторонниками, Трамп заявил, что США на протяжении многих лет якобы несли убытки из-за торговых барьеров со стороны ряда стран, среди которых он упомянул Китай, Японию, Южную Корею, Германию, Канаду и Мексику.

Потому что нас обирают с помощью пошлин, которые использовали против нас годами, — Китай, Япония, Южная Корея, Германия, все подряд, Канада. Канада — отвратительная. Они такие и есть. Они отвратительны. Люди думают о Канаде, а они — отвратительны. Я люблю канадцев, но их руководство — отвратительное. Отвратительное руководство. И Мексика — они все так с нами обращались

— сказал Трамп.

Говорил об Иране, нефти и реформе здравоохранения

Помимо торговой политики, президент США коснулся переговоров с Ираном, заявив, что Вашингтон продолжает диалог с Тегераном и "посмотрит, что произойдёт". Также он предположил, что Соединённым Штатам, возможно, придётся "снова повысить" цены на нефть, хотя не уточнил, что именно имел в виду.

В конце выступления Трамп снова анонсировал свой "Большой план здравоохранения", который предусматривает, в частности, перечисление средств американцам на специальные сберегательные счета для оплаты медицинской страховки и других расходов.

Президент также заявил, что хотел бы уволить судей Верховного суда США, которых назначили демократы, одновременно отметив, что либеральные судьи "никогда не отклоняются от курса", в отличие от части консервативных судей.

Трамп в Лас-Вегасе сделал ряд громких заявлений об Иране, Канаде, нефти и Верховном суде06.08.26, 06:35 • 12046 просмотров

Степан Гафтко

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