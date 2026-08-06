Трамп во время выступления в Лас-Вегасе назвал Канаду «отвратительной»

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе резко раскритиковал Канаду, назвав её "отвратительной" из-за торговой политики в отношении Соединённых Штатов. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Выступая перед сторонниками, Трамп заявил, что США на протяжении многих лет якобы несли убытки из-за торговых барьеров со стороны ряда стран, среди которых он упомянул Китай, Японию, Южную Корею, Германию, Канаду и Мексику.

Потому что нас обирают с помощью пошлин, которые использовали против нас годами, — Китай, Япония, Южная Корея, Германия, все подряд, Канада. Канада — отвратительная. Они такие и есть. Они отвратительны. Люди думают о Канаде, а они — отвратительны. Я люблю канадцев, но их руководство — отвратительное. Отвратительное руководство. И Мексика — они все так с нами обращались