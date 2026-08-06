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Трамп в Лас-Вегасе сделал ряд громких заявлений об Иране, Канаде, нефти и Верховном суде

Киев • УНН

 • 12046 просмотра

Президент США Трамп во время выступления в Лас-Вегасе обсудил переговоры с Ираном и возможное повышение цен на нефть. Он также раскритиковал Канаду, анонсировал медицинскую реформу и выразил желание уволить судей Верховного суда.

Трамп в Лас-Вегасе сделал ряд громких заявлений об Иране, Канаде, нефти и Верховном суде
Фото: AP

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе затронул вопросы переговоров с Ираном, цен на нефть, отношений с Канадой, Верховного суда США и анонсировал новый план в сфере здравоохранения. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Во время выступления Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжают переговоры с Ираном, однако не стал прогнозировать их результат. Он также неожиданно предположил, что США, возможно, придётся "снова повысить" цены на нефть, хотя не объяснил, что именно имел в виду.

Президент также резко высказался о Канаде, назвав её "отвратительной страной", после чего добавил, что любит канадцев. Кроме того, он раскритиковал кандидата от Демократической партии в Сенат от штата Мичиган Абдула Эль-Саида, назвав его коммунистом и обвинив во враждебном отношении к евреям. Сам политик отверг эти обвинения.

Трамп анонсировал медицинскую реформу и раскритиковал Верховный суд

В конце выступления президент заявил, что при поддержке Конгресса планирует принять "Большой план здравоохранения". По его словам, документ предусматривает, в частности, прямые выплаты американцам на специальные сберегательные счета для оплаты медицинской страховки и лечения.

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Трамп также заявил, что хотел бы уволить судей Верховного суда США, которых назначили демократы, отметив, что они "никогда не отклоняются от курса".

Во время мероприятия президент почтил память полицейского Остина Абдельнаби, который погиб накануне при исполнении служебных обязанностей в Лас-Вегасе. Среди гостей мероприятия были бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон, телеведущий Рик Харрисон и другие знаменитости.

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Степан Гафтко

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