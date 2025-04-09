Демократическая партия (Соединенные Штаты)

Эл Грин заявил, что Трамп не заслуживает быть президентом, и инициирует процедуру импичмента в течение 30 дней. Тысячи американцев протестуют против политики Трампа.
46% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине в войне с россией, поддержка выросла на 16% с декабря. Большинство хочет, чтобы США помогли Украине вернуть территории.
Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который обеспечивает финансирование федерального правительства на следующие шесть месяцев. Это решение позволило избежать прекращения работы правительственных учреждений.
Демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.
Опрос Reuters/Ipsos показал, что 57% американцев считают действия Трампа в экономике слишком непредсказуемыми, особенно в отношении импортных тарифов. 70% ожидают роста цен.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прекращении работы правительства из-за действий Демократической партии. Конгресс планирует проголосовать за резолюцию о временном финансировании, чтобы предотвратить "шатдаун".
Генсек НАТО Рютте заявил о необходимости обсуждения дальнейшего сотрудничества между США и Украиной после письма Зеленского. Президент Польши Дуда назвал текущую ситуацию временной и призвал к спокойным переговорам.
Министр обороны Умеров заявил, что Украина еще не получила информацию о ограничении доступа к разведданным США. Киев работает над альтернативными источниками данных, в частности с Германией.
Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Джим Хаймс требует немедленно прекратить паузу в обмене разведданными с Украиной. По его словам, эта информация спасала жизни украинских военных и гражданских лиц.
Более десяти конгрессменов-демократов покинули зал заседаний в знак протеста во время речи Дональда Трампа. Протестующие были в футболках "Сопротивление" и держали плакаты с надписью "Это ложь!".
Эрик Суолвелл отреагировал на критику относительно военной формы Зеленского в Белом доме. Конгрессмен сравнил одежду президента Украины с повседневным стилем Илона Маска на официальных встречах.
Демократическая партия США раскритиковала администрацию Трампа после встречи с Зеленским 28 февраля 2025 года. После публичного спора между президентами о мире Трамп приказал украинской делегации покинуть Белый дом.
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса после встречи с Зеленским. Шумер подчеркнул, что демократы продолжат борьбу за свободу и демократию.
Дональд Трамп заявил, что The Washington Post и The New York Times пытаются "разлучить" его с Илоном Маском. Президент США считает, что медиа "плохие в этом" и продолжает делать "замечательные вещи" несмотря на негативную рекламу.
Сенат США утвердил Криса Райта на должность министра энергетики 59 голосами против 38. Назначение вызвало споры из-за его связей с нефтяным сектором и взносов в кампанию Трампа.
Согласно опросу Reuters/Ipsos, большинство американцев не поддерживают некоторые первые указы Трампа. 59% выступают против отмены гражданства по праву рождения, а 70% против переименования Мексиканского залива.
Администрация Трампа временно остановила выделение федеральных грантов и займов до 10 февраля. Решение не коснется социальных выплат, но вызвало критику демократов и неправительственных организаций.
Федеральный судья Джон Коугенур наложил 14-дневный запрет на выполнение указа Трампа об ограничении американского гражданства по праву рождения. Судья назвал указ «явно неконституционным» и удовлетворил запрос генпрокурора Вашингтона.
Политика Трампа и его окружения стала более реалистичной за последние две недели. Эксперты ожидают адекватной позиции по войне в Украине после инаугурации и продолжения военной помощи Украине.
Президент США Джо Байден вручил высшую гражданскую награду страны 19 выдающимся лицам. Среди награжденных - футболист Месси, политик Хиллари Клинтон, редактор Vogue Анна Винтур и другие выдающиеся деятели.
Следственная группа Южной Кореи запросила ордер на арест экс-президента Юн Сок Еля из-за попыток введения военного положения. Решение об аресте примет суд, пока продолжается рассмотрение дела об импичменте.
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс о необходимости чрезвычайных мер с 14 января из-за долгового потолка. Трамп поддержал отмену предела долга, хотя его сторонники выступали против этого.
Демократическая партия Южной Кореи внесла законопроект об импичменте и. о. президента Хан Док Су из-за неназначения судей. Голосование по импичменту запланировано на 27 декабря.
Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев по расходам голосованием 174 против 235. 38 республиканцев проголосовали против пакета, несмотря на поддержку Трампа.
Администрация Байдена планирует передать Украине тысячи ракет, сотни тысяч снарядов и сотни единиц бронетехники за 5 недель. Пентагон использует морские и воздушные маршруты для ускоренной поставки.
Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа для обсуждения планов россии. Также состоялись встречи с высокопоставленными должностными лицами США и представителями бизнеса.
Администрация Байдена обратится в Конгресс за дополнительным финансированием для Украины на 24 млрд долл. Из них 8 млрд долл. пойдет на USAI, а 16 млрд долл. - на пополнение складов США для новых пакетов помощи.
Администрация Байдена призывает Украину изменить мобилизационное законодательство для призыва с 18 лет. По данным AP, это необходимо для быстрого увеличения численности ВСУ на 160 тысяч военных.
Запросы на получение «золотых виз» от американцев выросли на 400% за неделю после победы Трампа. Самой популярной программой среди американцев является Portugal's Golden Residence Permit Program с минимальными инвестициями от 250 000 евро.
Андрей Сибига встретился с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом и обсудил оборонное сотрудничество. Также состоялись переговоры с сенаторами Грэмом и Блюменталем по двухпартийной поддержке Украины.