Демократическая партия (Соединенные Штаты)

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25622 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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46% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине в войне с россией, поддержка выросла на 16% с декабря. Большинство хочет, чтобы США помогли Украине вернуть территории.

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Сенат США принял бюджетный законопроект, чтобы избежать шатдауна

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который обеспечивает финансирование федерального правительства на следующие шесть месяцев. Это решение позволило избежать прекращения работы правительственных учреждений.

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Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.

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Большинство американцев считают экономическую политику Трампа нестабильной - опрос

Опрос Reuters/Ipsos показал, что 57% американцев считают действия Трампа в экономике слишком непредсказуемыми, особенно в отношении импортных тарифов. 70% ожидают роста цен.

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"Они хотят уничтожить страну": Трамп предупредил о возможном "шатдауне" в США

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прекращении работы правительства из-за действий Демократической партии. Конгресс планирует проголосовать за резолюцию о временном финансировании, чтобы предотвратить "шатдаун".

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Украина и США должны обсудить, как работать дальше - Генсек НАТО

Генсек НАТО Рютте заявил о необходимости обсуждения дальнейшего сотрудничества между США и Украиной после письма Зеленского. Президент Польши Дуда назвал текущую ситуацию временной и призвал к спокойным переговорам.

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Умеров о паузе в обмене разведданными с США: Киев работает над альтернативами

Министр обороны Умеров заявил, что Украина еще не получила информацию о ограничении доступа к разведданным США. Киев работает над альтернативными источниками данных, в частности с Германией.

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В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Джим Хаймс требует немедленно прекратить паузу в обмене разведданными с Украиной. По его словам, эта информация спасала жизни украинских военных и гражданских лиц.

Война • 6 марта, 05:59 • 105504 просмотра

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Более десяти конгрессменов-демократов покинули зал заседаний в знак протеста во время речи Дональда Трампа. Протестующие были в футболках "Сопротивление" и держали плакаты с надписью "Это ложь!".

Новости Мира • 5 марта, 03:14 • 82498 просмотра

Конгрессмен США объяснил неформальную одежду Зеленского на встрече с Трампом

Эрик Суолвелл отреагировал на критику относительно военной формы Зеленского в Белом доме. Конгрессмен сравнил одежду президента Украины с повседневным стилем Илона Маска на официальных встречах.

политика • 1 марта, 04:00 • 110537 просмотра

"путин первый" - Демократическая партия США о приоритетах Белого дома

Демократическая партия США раскритиковала администрацию Трампа после встречи с Зеленским 28 февраля 2025 года. После публичного спора между президентами о мире Трамп приказал украинской делегации покинуть Белый дом.

Война • 1 марта, 01:45 • 76947 просмотра

"Выполняют грязную работу путина": лидер большинства в Сенате Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса после встречи с Зеленским. Шумер подчеркнул, что демократы продолжат борьбу за свободу и демократию.

Война • 28 февраля, 20:02 • 31881 просмотра

Трамп и Маск обвиняют американские СМИ в попытках их поссорить

Дональд Трамп заявил, что The Washington Post и The New York Times пытаются "разлучить" его с Илоном Маском. Президент США считает, что медиа "плохие в этом" и продолжает делать "замечательные вещи" несмотря на негативную рекламу.

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Руководитель нефтяной компании Крис Райт возглавит Министерство энергетики США

Сенат США утвердил Криса Райта на должность министра энергетики 59 голосами против 38. Назначение вызвало споры из-за его связей с нефтяным сектором и взносов в кампанию Трампа.

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Американцы негативно воспринимают некоторые из первых шагов Трампа - опрос

Согласно опросу Reuters/Ipsos, большинство американцев не поддерживают некоторые первые указы Трампа. 59% выступают против отмены гражданства по праву рождения, а 70% против переименования Мексиканского залива.

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Белый дом приостанавливает федеральное финансирование и займы: последствия для ключевых программ

Администрация Трампа временно остановила выделение федеральных грантов и займов до 10 февраля. Решение не коснется социальных выплат, но вызвало критику демократов и неправительственных организаций.

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Суд заблокировал указ Трампа о запрете гражданства США по рождению

Федеральный судья Джон Коугенур наложил 14-дневный запрет на выполнение указа Трампа об ограничении американского гражданства по праву рождения. Судья назвал указ «явно неконституционным» и удовлетворил запрос генпрокурора Вашингтона.

Новости Мира • 23 января, 21:11 • 38218 просмотра
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Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Политика Трампа и его окружения стала более реалистичной за последние две недели. Эксперты ожидают адекватной позиции по войне в Украине после инаугурации и продолжения военной помощи Украине.

политика • 20 января, 06:40 • 201491 просмотра

Джо Байден вручил 19 лауреатам Президентскую медаль Свободы

Президент США Джо Байден вручил высшую гражданскую награду страны 19 выдающимся лицам. Среди награжденных - футболист Месси, политик Хиллари Клинтон, редактор Vogue Анна Винтур и другие выдающиеся деятели.

Новости Мира • 4 января, 23:31 • 25213 просмотра

В Южной Корее запросили ордер на арест отстраненного президента Йоля - Reuters

Следственная группа Южной Кореи запросила ордер на арест экс-президента Юн Сок Еля из-за попыток введения военного положения. Решение об аресте примет суд, пока продолжается рассмотрение дела об импичменте.

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Государственный долг США: глава Минфина требует действий от Конгресса

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс о необходимости чрезвычайных мер с 14 января из-за долгового потолка. Трамп поддержал отмену предела долга, хотя его сторонники выступали против этого.

Новости Мира • 28 декабря, 08:55 • 19648 просмотра

Оппозиция Южной Кореи планирует провести голосование по импичменту исполняющего обязанности президента

Демократическая партия Южной Кореи внесла законопроект об импичменте и. о. президента Хан Док Су из-за неназначения судей. Голосование по импичменту запланировано на 27 декабря.

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Республиканский законопроект о расходах провалился в Конгрессе США

Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев по расходам голосованием 174 против 235. 38 республиканцев проголосовали против пакета, несмотря на поддержку Трампа.

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СМИ: Байден хочет передать Украине тысячи ракет и снарядов до инаугурации Трампа

Администрация Байдена планирует передать Украине тысячи ракет, сотни тысяч снарядов и сотни единиц бронетехники за 5 недель. Пентагон использует морские и воздушные маршруты для ускоренной поставки.

Война • 13 декабря, 19:25 • 33466 просмотра

Ермак и представители команды Трампа обсудили планы рф и как их сорвать

Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа для обсуждения планов россии. Также состоялись встречи с высокопоставленными должностными лицами США и представителями бизнеса.

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Байден просит у Конгресса дополнительные 24 млрд долларов для Украины: в Пентагоне раскрыли СМИ детали

Администрация Байдена обратится в Конгресс за дополнительным финансированием для Украины на 24 млрд долл. Из них 8 млрд долл. пойдет на USAI, а 16 млрд долл. - на пополнение складов США для новых пакетов помощи.

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США призывают Украину снизить призывной возраст - АР

Администрация Байдена призывает Украину изменить мобилизационное законодательство для призыва с 18 лет. По данным AP, это необходимо для быстрого увеличения численности ВСУ на 160 тысяч военных.

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Спрос на "золотые визы" среди американцев резко вырос после победы Трампа

Запросы на получение «золотых виз» от американцев выросли на 400% за неделю после победы Трампа. Самой популярной программой среди американцев является Portugal's Golden Residence Permit Program с минимальными инвестициями от 250 000 евро.

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Оборонное сотрудничество, энергетическая помощь и стратегическое партнерство: Сибига провел важные встречи в Вашингтоне

Андрей Сибига встретился с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом и обсудил оборонное сотрудничество. Также состоялись переговоры с сенаторами Грэмом и Блюменталем по двухпартийной поддержке Украины.

Война • 19 ноября, 19:48 • 39777 просмотра