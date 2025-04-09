Демократическая партия (Соединенные Штаты)

Байден просит у Конгресса дополнительные 24 млрд долларов для Украины: в Пентагоне раскрыли СМИ детали

Администрация Байдена обратится в Конгресс за дополнительным финансированием для Украины на 24 млрд долл. Из них 8 млрд долл. пойдет на USAI, а 16 млрд долл. - на пополнение складов США для новых пакетов помощи.