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The New York Times
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В Конгрессе США могут выступить против Трампа ради Украины — Reuters

Киев • УНН

 • 8612 просмотра

Демократы могут инициировать новый пакет помощи Украине после выборов 3 ноября. Также они стремятся ограничить возвращение российского дизельного топлива.

В Конгрессе США могут выступить против Трампа ради Украины — Reuters

В США после промежуточных выборов 3 ноября могут вернуться к вопросу выделения нового пакета военной помощи Украине. Такой сценарий станет возможным, если Демократическая партия получит контроль над Конгрессом или приобретёт достаточное влияние на его работу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, демократы могут инициировать голосование по вопросу нового финансирования поддержки Украины. При этом законопроект потенциально способен получить поддержку представителей обеих американских партий.

Если президент Дональд Трамп наложит вето на соответствующее решение, Конгресс сможет его преодолеть при условии поддержки двух третей голосов в каждой из палат. В то же время пока неизвестно, удастся ли собрать необходимое количество голосов.

Демократы также хотят ограничить решения Трампа относительно российского топлива

Помимо помощи Украине, демократы могут попытаться заблокировать решения американского президента, направленные на возвращение российского дизельного топлива на мировой рынок.

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В частности, конгрессмен-демократ Грегори Микс уже зарегистрировал двухпартийный законопроект, предусматривающий соответствующие ограничения.

Таким образом, результаты ноябрьских выборов могут повлиять не только на дальнейшее финансирование Украины, но и на санкционную политику Вашингтона в отношении российского энергетического сектора.

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Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Выборы в США
Война в Украине
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
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Reuters
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Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина