Администрация президента США Дональда Трампа пытается возобновить процесс заключения мирного соглашения между россией и Украиной, которое, в частности, предусматривает значительные уступки в пользу кремля. Речь идет, среди прочего, об ослаблении санкций и возобновлении поставок российского газа в Европу, в частности через "Северный поток", сообщает The Economist, передает УНН.

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Взамен Украина, согласно этому плану, должна отказаться от курса на НАТО, но якобы может вступить в Европейский Союз и получить инвестиционный пакет.

В то же время данная инициатива вызывает противоречия, поскольку США не могут самостоятельно решать судьбу европейских энергетических рынков, а возобновление поставок российского газа противоречит законодательству Европейского Союза.

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Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко заявил в комментарии УНН, что в вероятных трехсторонних переговорах россии, США и Китая заинтересован только Кремль. В частности, чтобы заговорить о возможности решения вопроса российской войны против Украины без участия Киева и Европы. Для США и Китая приоритетными остаются другие вопросы.

По его словам, возможность трехсторонних переговоров вообще возникла на фоне подготовки к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который в этом году должен состояться в Китае.

По мнению эксперта, именно место проведения саммита создает условия для потенциальной встречи Дональда Трампа, владимира путина и Си Цзиньпина, но не означает, что война россии против Украины станет главной темой переговоров, поскольку инициатива обсудить ее в таком формате, по оценке эксперта, прежде всего выгодна москве.

Несмотря на шаги США навстречу россии, владимир путин пока не согласился ни на какие существенные уступки по завершению войны против Украины. Единственное, чего удалось достичь Вашингтону, - возможность возобновления переговоров.

Напомним

российские власти начали скрытую кампанию влияния, чтобы воздействовать на общественное мнение и подорвать позиции демократов и республиканцев, симпатизирующих Украине, накануне выборов в США.