США просувають мирний план із поступками росії та відмовою України від НАТО - The Economist

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається відновити процес укладання мирної угоди між росією і Україною, яка, зокрема, передбачає значні поступки на користь кремля. Йдеться, в тому числі, про послаблення санкцій і відновлення постачання російського газу до Європи, зокрема через "Північний потік", повідомляє The Economist, передає УНН.

Деталі

Натомість Україна, згідно з цим планом, має відмовитися від курсу до НАТО, але нібито може вступити в Європейський Союз і отримати інвестиційний пакет.

Водночас дана ініціатива викликає суперечності, адже США не можуть самостійно вирішувати долю європейських енергетичних ринків, а відновлення постачання російського газу суперечить законодавству Європейського Союзу.

Додатково

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко заявив у коментарі УНН, що у ймовірних тристоронніх переговорах росії, США та Китаю зацікавлений лише кремль. Зокрема, щоб заговорити про можливість вирішення російської війни проти України без участі Києва та Європи. Натомість для США і Китаю пріоритетними залишаються інші питання.

За його словами, можливість тристоронніх переговорів взагалі виникла на тлі підготовки до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який цього року має відбутися в Китаї.

На думку експерта, саме це місце проведення саміту створює умови для потенційної зустрічі Дональда Трампа, володимира путіна та Сі Цзіньпіна, але не означає, що війна росії проти України стане головною темою переговорів, бо ініціатива обговорити її в такому форматі, за оцінкою експерта, насамперед вигідна москві.

Попри кроки США назустріч росії, володимир путін поки не погодився на жодні суттєві поступки щодо завершення війни проти України. Єдине, чого вдалося досягти Вашингтону, - можливість відновлення переговорів.

Нагадаємо

російська влада розпочала приховану кампанію впливу, щоб вплинути на громадську думку та підірвати демократів і республіканців, які симпатизують Україні, напередодні виборів в США.