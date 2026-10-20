$45.000.1450.530.03
ukenru
Ексклюзив
10:25 • 5204 перегляди
Зустріч США, росії та Китаю не вирішить долю України, але створить небезпечний прецедент - політолог
07:45 • 16117 перегляди
ЄС шукає ще €70 млрд для України: Euronews дізналося варіанти
06:49 • 17170 перегляди
Зеленський провів "предметну" розмову із Рубіо - говорили про протибалістику, попередження і Starlink
06:46 • 14771 перегляди
Південна Корея відкличе додатковий персонал посольства через полонених КНДР - МЗС
05:37 • 18397 перегляди
Віткофф планує поїздку до рф після переговорів з Зеленським в Осло - Axios
20 жовтня, 04:31 • 24538 перегляди
Європа готує для путіна два сценарії завершення війни в Україні - FT
20 жовтня, 01:52 • 34264 перегляди
Я не думаю, що Україна повинна бути в НАТО - Венс
19 жовтня, 20:33 • 50504 перегляди
Вони могли б зробити набагато більше: Трамп "похвалив" росію за її дії в Україні
19 жовтня, 18:19 • 48510 перегляди
Порушив закон про мобілізацію і відкрив вогонь під час перевірки у ТЦК - що відомо про "Печерського стрілка"
19 жовтня, 17:27 • 79631 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.8м/с
62%
760мм
Популярнi новини
Партнери покривають дві третини потреб України - Корецький20 жовтня, 01:19 • 7930 перегляди
Зеленський закликав сенаторів тиснути на Трампа для скасування обмежень США для України - Axios20 жовтня, 02:25 • 10985 перегляди
США більше не беруть участі в обороні України - Мерц20 жовтня, 04:15 • 22726 перегляди
Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах06:17 • 20410 перегляди
Тренди осені: що носять на вулицях Києва у 2026 роціPhoto07:38 • 16133 перегляди
Публікації
Від Полтавщини до Луцька - варіанти коротких мандрівок УкраїноюPhoto10:39 • 2618 перегляди
Скорочення бронювання: урядова ініціатива може дорого коштувати Україні10:17 • 5274 перегляди
Тренди осені: що носять на вулицях Києва у 2026 роціPhoto07:38 • 16525 перегляди
Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах06:17 • 20795 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня19 жовтня, 17:27 • 79650 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
Залишив розташування збірної Португалії - Роналду оштрафували на 255 євро та дискваліфікували на 30 днів19 жовтня, 20:02 • 42622 перегляди
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду19 жовтня, 17:50 • 37072 перегляди
"Щодня сумуватиму" - Аріана Ґранде оплакує смерть 17-річної собаки КокоPhoto19 жовтня, 16:45 • 35426 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки19 жовтня, 16:33 • 45748 перегляди
Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 жовтня, 16:10 • 33338 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
The New York Times
Опалення
MIM-104 Patriot

Зустріч США, росії та Китаю не вирішить долю України, але створить небезпечний прецедент - політолог

Київ • УНН

 • 5196 перегляди

Експерт вважає, що москва прагне обговорювати війну без України та Європи. США і Китай зосереджені на безпеці, Тайвані й ядерному стримуванні.

Зустріч США, росії та Китаю не вирішить долю України, але створить небезпечний прецедент - політолог

У ймовірних тристоронніх переговорах росії, США та Китаю зацікавлений лише кремль. Зокрема, щоб заговорити про можливість вирішення російської війни проти України без участі Києва та Європи. Натомість для США і Китаю пріоритетними залишаються інші питання. Про це УНН розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.

Деталі

Напередодні, за інформацією The Wall Street Journal, російський диктатор володимир путін запропонував провести саміт із президентом США Дональдом Трампом та главою Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення угоди щодо війни рф проти України.

За словами експерта, можливість тристоронніх переговорів взагалі виникла на тлі підготовки до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який цього року має відбутися в Китаї. За словами політолога, саме це місце проведення саміту створює умови для потенційної зустрічі Дональда Трампа, володимира путіна та Сі Цзіньпіна, але не означає, що війна росії проти України стане головною темою переговорів, бо ініціатива обговорити її в такому форматі, за оцінкою експерта, насамперед вигідна москві.

Тобто питання тут не в тому, що вони на трьох там хочуть зібратися для того, щоб вирішити питання російсько-української війни. Вони збираються в Китаї, можуть зібратись з великою вірогідністю, але не заради цього - це не є станом на зараз основним питанням саміту. Ми про нього зараз говоримо виключно тому, що російська сторона повідомила, що росія буде пропонувати це питання обговорити в трьохсторонньому форматі саме на цьому саміті

– пояснює Олексій Буряченко.

Олексій Буряченко наголошує, що, натомість, Китай має власні інтереси, пов’язані з організацією міжнародного саміту та діалогом зі Сполученими Штатами, бо для Пекіна така зустріч могла б стати способом продемонструвати дипломатичну роль на міжнародній арені. Водночас головні теми переговорів між США та Китаєм, на думку експерта, стосуватимуться саме безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, Тайваню та ядерного стримування.

"Тобто Штати зацікавлені, щоб, наприклад, не виходила за межі дозволеного, наприклад, Північна Корея. Тому що там в регіоні є дві країни, які є прямими союзниками Штатів - Японія та Південна Корея. Відповідно, у тому числі там ще є Філіппіни, Індонезія, які також мають тісні зв'язки з американцями. Ну і, мабуть, найбільш чутлива історія - це історія Тайваню. От весь цей комплекс задач, які Трамп хотів обговорити на цьому саміті з Сі Цзіньпінем", – зазначив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

Окремим напрямом потенційного діалогу може стати ядерне стримування. За словами політолога, Вашингтон зацікавлений у залученні Китаю до контролю над ядерними озброєннями, бо його ядерний потенціал зростає, а такий формат міг би охоплювати три держави з найбільшими ядерними арсеналами.

"Тобто Трамп пропонував в цю угоду, яка була між Штатами і росією, інтегрувати ще в Китай, як країну, яка зараз серед усіх країн в світі, навіть у тому числі Штатів і російської федерації - найбільш динамічно збільшує свій ядерний потенціал. Тобто Штатам потрібно затягнути туди Китай. От, для того, щоб і на нього розповсюдити, ну, відповідно, інструменти моніторингу. І тоді, коли існувала ця угода, Китай категорично відмовлявся на якусь інтеграцію в цю тристоронню історію", – додав Олексій Буряченко.

Трамп хоче новий і модернізований ядерний пакт між США та рф05.02.26, 21:30 • 5354 перегляди

Водночас росія може використати сам факт можливої зустрічі для просування власних політичних наративів. Політолог вважає, що москві важливо створити таке враження, ніби провідні держави світу готові обговорювати новий міжнародний порядок і майбутнє України без участі української сторони. Для цього, на його думку, кремлю може бути достатньо навіть символічного публічного жесту, щоб потім використати це у цілях пропаганди в рф.

Там не будуть приймати жодних рішень по тематиці російсько-української війни. Як на мене, тут центральною ціллю московитів і путіна є те, що вони просто публічно заявили, що Китай, Штати та росія обговорюють завершення російсько-української війни без України та, відповідно, без Європи. Тобто, щоб це було так зване розширення вікна Овертона. І, скажімо, це дуже, як на мене, небезпечний аргумент проти тієї тези, яку ми вже просуваємо багато років, про те, що жодних перемовин про Україну без України. І дійсно, цю тезу вдалося впроваджувати, доки не почали про неї говорити три найпотужніші станом на сьогодні ядерні держави в світі: Штати, росія і Китай. Відповідно, проти такого аргументу в України не так багато, скажімо, можливостей. Тим паче, коли і Європейський Союз веде себе, на превеликий жаль, досить пасивно

– зазначив експерт.

Також, окремо, політолог пояснив, що порівняння потенційної зустрічі з Ялтинською конференцією 1945 року є передусім частиною російського пропагандистського наративу. Тоді лідери держав-переможниць у Другій світовій війні обговорювали повоєнний устрій світу, а результати конференції вплинули на формування міжнародної системи безпеки. Натомість нинішня можлива зустріч трьох лідерів, за оцінкою політолога, не означає, що вони домовлятимуться про новий розподіл світу.

Взагалі російська федерація умисно зробила це частиною свого наративу пропагандистського. Їй, направду, єдине, що треба від цієї зустрічі, - це фотографія, де вони втрьох схиляються над картою світу. Більше росії нічого не потрібно. Пропаганда російська додумає все сама. Розумієте, там же немає тематики "Ялта 2" там, чи ще щось. Це просто вигадка росіян - "натягування себе на глобус"

– наголошує Олексій Буряченко.

Попри це, політолог не вважає, що потенційна зустріч сама по собі матиме безпосередні політичні наслідки для України. На його думку, головний ризик полягає в тому, що обговорення війни без Києва може поступово сприйматися як взагалі допустимий формат міжнародної політики. Тому Україні важливо не лише заявляти про неприйнятність таких переговорів, а й шукати партнерів, які теж підтримуватимуть цю позицію.

Ніяких там немає можливих наслідків для України. Але просто це поганий політичний сигнал. Це розширення вікна Овертона. Наш голос звучить гучніше разом з європейцями, і до цього йде зараз

– підкреслює політолог.

Олексій Буряченко також звертає увагу на те, що інтереси США, росії та Китаю не збігаються, а тому, навіть за умови проведення зустрічі, досягнення домовленостей не гарантоване.

У них інтереси дуже різні. Але на камери, якщо дійсно ця зустріч відбудеться, то все буде максимально позитивно і так, щоб кожна сторона могла описувати цю подію, як вона захоче. Великого значення цьому придавати не потрібно - це раз. Але по факту, звичайно, Україна має робити все можливе і неможливе, щоб нашу думку про те, щоб нічого не обговорювати без України - ми максимально просували і шукали для цього партнерів

– резюмував Олексій Буряченко. 

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Міжнародний інститут стратегічних досліджень
Пекін
Індонезія
Філіппіни
Дональд Трамп
Європейський Союз
Північна Корея
Тайвань
Південна Корея
Європа
Сі Цзіньпін
Китай
Японія
Україна