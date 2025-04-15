Міжнародний інститут стратегічних досліджень

російський виробник літаків викуповує власну продукцію в країнах азії та Африки, витрачаючи на це сотні мільйонів доларів

За два роки повномасштабної війни російський виробник літаків "яковлєв" імпортував від іноземних партнерів продукцію власного виробництва на суму близько 420 млн доларів, щоб мати можливості прискорити виробництва винищувачів Су-30 та інших військових літаків.