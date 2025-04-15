Міжнародний інститут стратегічних досліджень

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18842 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131943 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124563 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125994 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124659 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127545 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191516 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

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Критична роль США у протидії росії: дзвінок Рубіо змусив Угорщину відмовитись від саботажу санкцій

Підтримка США важлива для санкцій ЄС проти росії. Але Трамп може будь-якої миті змінити тактику, що вплине на європейський регіон та подальші відносини з рф.

Політика • 17 березня, 10:45 • 77403 перегляди

Оборонний бюджет росії на 2024 рік перевищив усі європейські бюджети разом узяті - The Guardian

Оборонні витрати рф у 2024 році досягли 462 млрд доларів, перевищивши сумарний військовий бюджет європейських країн. росія виділила на оборону 6,68% ВВП та планує збільшити витрати ще на 14% у 2025 році.

Війна • 12 лютого, 18:15 • 45940 перегляди

КНДР розширює завод із виробництва ракет, що використовує рф проти України - Reuters

Супутникові знімки виявили розширення "заводу 11 лютого" в КНДР, де виробляються ракети типу KN-23. Ці ракети використовуються російськими військами в Україні, хоча обидві країни заперечують передачу зброї.

Війна • 25 листопада, 14:53 • 19777 перегляди

росія розширює потужності з виробництва твердопаливних двигунів для ракет - IISS

IISS повідомляє про масштабне розширення потужностей росії з виробництва твердопаливних двигунів для ракет на п'яти об'єктах. Це може дозволити рф поповнити арсенал ракет для війни проти України та загрожувати НАТО.

Війна • 20 листопада, 13:38 • 20043 перегляди

росія має секретний проект ударних дронів у Китаї - Reuters

росія запустила в Китаї програму озброєнь для розробки та виробництва далекобійних ударних безпілотників для використання у війні проти України, з посиланням на два джерела з європейської розвідувальної агенції та документи повідомляє Reuters.

Війна • 25 вересня, 14:18 • 17099 перегляди

росія укріплює курську область та стягує техніку – Reuters

Росія перекидає додаткові війська та техніку до Курської області у відповідь на несподіване вторгнення українських сил. Введено антитерористичні заходи в прикордонних регіонах, включаючи можливе переселення жителів.

Війна • 11 серпня, 12:12 • 43232 перегляди

The Economist: Україна перетворила Крим на джерело виснаження російських ресурсів

Напередодні появи перших винищувачів F-16, Україна проводить активну кампанію з ліквідації російської мережі ППО в окупованому Криму. Аналітики кажуть, що українці систематично роблять Крим "непридатним для перебування там російських військ".

Війна • 3 червня, 12:40 • 23261 перегляди

Завод у татарстані планує щороку виробляти 6 тисяч "шахедів" - ЗМІ

російський завод у татарстані планує виробляти 6 000 іранських ударних і розвідувальних безпілотників Shahed щороку, залучаючи до виробничого процесу студентів з Африки.

Новини Світу • 28 травня, 09:41 • 23970 перегляди

російський виробник літаків викуповує власну продукцію в країнах азії та Африки, витрачаючи на це сотні мільйонів доларів

За два роки повномасштабної війни російський виробник літаків "яковлєв" імпортував від іноземних партнерів продукцію власного виробництва на суму близько 420 млн доларів, щоб мати можливості прискорити виробництва винищувачів Су-30 та інших військових літаків.

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Попри тисячі втрачених танків, росія має достатньо техніки для ще трьох років війни - Reuters

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, росія втратила близько трьох тисяч танків з початку повномасштабного вторгнення в Україну, але її запасів техніки досі достатньо для тривалої війни.

Війна • 13 лютого, 13:07 • 78576 перегляди

Франція не хоче політизувати літні Олімпійські ігри у Парижі - Politico

Париж готується прийняти літні Олімпійські ігри 2024 року. Визнаючи напружений геополітичний контекст, організатори прагнуть зосередитися на спорті.

Олімпіада • 29 січня, 11:21 • 24419 перегляди