Міжнародний інститут стратегічних досліджень

Підтримка США важлива для санкцій ЄС проти росії. Але Трамп може будь-якої миті змінити тактику, що вплине на європейський регіон та подальші відносини з рф.
Оборонні витрати рф у 2024 році досягли 462 млрд доларів, перевищивши сумарний військовий бюджет європейських країн. росія виділила на оборону 6,68% ВВП та планує збільшити витрати ще на 14% у 2025 році.
Супутникові знімки виявили розширення "заводу 11 лютого" в КНДР, де виробляються ракети типу KN-23. Ці ракети використовуються російськими військами в Україні, хоча обидві країни заперечують передачу зброї.
IISS повідомляє про масштабне розширення потужностей росії з виробництва твердопаливних двигунів для ракет на п'яти об'єктах. Це може дозволити рф поповнити арсенал ракет для війни проти України та загрожувати НАТО.
росія запустила в Китаї програму озброєнь для розробки та виробництва далекобійних ударних безпілотників для використання у війні проти України, з посиланням на два джерела з європейської розвідувальної агенції та документи повідомляє Reuters.
Росія перекидає додаткові війська та техніку до Курської області у відповідь на несподіване вторгнення українських сил. Введено антитерористичні заходи в прикордонних регіонах, включаючи можливе переселення жителів.
Напередодні появи перших винищувачів F-16, Україна проводить активну кампанію з ліквідації російської мережі ППО в окупованому Криму. Аналітики кажуть, що українці систематично роблять Крим "непридатним для перебування там російських військ".
російський завод у татарстані планує виробляти 6 000 іранських ударних і розвідувальних безпілотників Shahed щороку, залучаючи до виробничого процесу студентів з Африки.
За два роки повномасштабної війни російський виробник літаків "яковлєв" імпортував від іноземних партнерів продукцію власного виробництва на суму близько 420 млн доларів, щоб мати можливості прискорити виробництва винищувачів Су-30 та інших військових літаків.
За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, росія втратила близько трьох тисяч танків з початку повномасштабного вторгнення в Україну, але її запасів техніки досі достатньо для тривалої війни.
Париж готується прийняти літні Олімпійські ігри 2024 року. Визнаючи напружений геополітичний контекст, організатори прагнуть зосередитися на спорті.