Ексклюзив
11:21 • 5324 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
07:27 • 33080 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 62104 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 62371 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 95038 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 70077 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 77870 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 200159 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90881 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55400 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times

російські дрони шпигують за маршрутами постачання зброї США та НАТО у східній Німеччині - NYT

Київ • УНН

 • 8 перегляди

російські безпілотники здійснюють розвідку над маршрутами транспортування військової допомоги Україні у східній Німеччині. Це відбувається на тлі ширшої кампанії російського саботажу в Європі.

російські дрони шпигують за маршрутами постачання зброї США та НАТО у східній Німеччині - NYT

Американські та європейські військові посадовці висловлюють дедалі більшу стурбованість польотами російських безпілотників над східною Німеччиною. За їхніми словами, дрони ведуть розвідку над маршрутами, якими США та союзники транспортують військову допомогу Україні. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Як йдеться у матеріалі NYT, Зібрані дані можуть стати інструментом для нової хвилі диверсій кремля та допомогти його армії на фронті.

За даними джерел, обговорення цієї проблеми відбувалося на тлі ширшої кампанії російського саботажу в Європі. Вона включала підпали складів у Великій Британії, спроби атак на об’єкти інфраструктури в Норвегії та під Балтійським морем. Хоча кількість таких інцидентів різко скоротилася у 2024 році, західні спецслужби попереджають: загроза нікуди не зникла.

Росіянам складніше діяти в цій ситуації. Але цілком можливо припустити, що росіяни зараз трохи обережніші, поки тривають переговори

– пояснив Сет Джонс з Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

У березневому звіті Джонс зазначав, що з 2022 по 2023 рік кількість атак у Європі зросла вчетверо, а наступного року – ще потроїлася. Водночас у першій половині 2024-го зафіксовано лише чотири інциденти, що відповідають критеріям диверсії. Міжнародний інститут стратегічних досліджень також підтвердив, що активність знизилася, однак попередив: координувати захист між країнами ЄС залишається складно.

Американська розвідка регулярно ділиться з європейськими урядами інформацією про можливі атаки. Саме завдяки таким попередженням у травні були затримані троє громадян України, яких підозрюють у співпраці з російськими структурами для підготовки вибухівки.

ЗМІ повідомляють, що польоти безпілотників особливо активно фіксують у федеральній землі Тюрінгія. Німеччина вже посилює системи протидії дронам біля військових баз. За даними розвідки, деякі апарати могли бути іранського виробництва, а запуск частини з них здійснювався з кораблів у Балтійському морі.

Американські посадовці підтверджують сам факт польотів, але не можуть достеменно визначити їхнє походження. 

Це було пряме шпигунство

– підкреслив Джонс. 

За його словами, москва прагне з’ясувати, які компанії виробляють озброєння для України та якими маршрутами його доставляють.

Якби в якийсь момент росіяни захотіли стати більш агресивними та перспективними у зборі розвідувальних даних, вони б знали, які компанії експортують та які маршрути використовуються. Це було б корисно, якби вони хотіли проводити саботаж або підривні операції

– сказав експерт.

Підрозділи ППО Польщі приведено в режим повної бойової готовності через масовану атаку рф по Україні 28.08.25, 07:54 • 3266 переглядiв

Степан Гафтко

