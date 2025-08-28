российские дроны шпионят за маршрутами поставок оружия США и НАТО в Восточной Германии - NYT
Киев • УНН
российские беспилотники осуществляют разведку над маршрутами транспортировки военной помощи Украине в Восточной Германии. Это происходит на фоне более широкой кампании российского саботажа в Европе.
Американские и европейские военные чиновники выражают все большую обеспокоенность полетами российских беспилотников над восточной Германией. По их словам, дроны ведут разведку над маршрутами, по которым США и союзники транспортируют военную помощь Украине. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Как говорится в материале NYT, собранные данные могут стать инструментом для новой волны диверсий кремля и помочь его армии на фронте.
По данным источников, обсуждение этой проблемы происходило на фоне более широкой кампании российского саботажа в Европе. Она включала поджоги складов в Великобритании, попытки атак на объекты инфраструктуры в Норвегии и под Балтийским морем. Хотя количество таких инцидентов резко сократилось в 2024 году, западные спецслужбы предупреждают: угроза никуда не исчезла.
россиянам сложнее действовать в этой ситуации. Но вполне возможно предположить, что россияне сейчас немного осторожнее, пока продолжаются переговоры
В мартовском отчете Джонс отмечал, что с 2022 по 2023 год количество атак в Европе выросло в четыре раза, а в следующем году – еще утроилось. В то же время в первой половине 2024-го зафиксировано лишь четыре инцидента, соответствующие критериям диверсии. Международный институт стратегических исследований также подтвердил, что активность снизилась, однако предупредил: координировать защиту между странами ЕС остается сложно.
Американская разведка регулярно делится с европейскими правительствами информацией о возможных атаках. Именно благодаря таким предупреждениям в мае были задержаны трое граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с российскими структурами для подготовки взрывчатки.
СМИ сообщают, что полеты беспилотников особенно активно фиксируют в федеральной земле Тюрингия. Германия уже усиливает системы противодействия дронам возле военных баз. По данным разведки, некоторые аппараты могли быть иранского производства, а запуск части из них осуществлялся с кораблей в Балтийском море.
Американские чиновники подтверждают сам факт полетов, но не могут достоверно определить их происхождение.
Это был прямой шпионаж
По его словам, москва стремится выяснить, какие компании производят вооружение для Украины и какими маршрутами его доставляют.
Если бы в какой-то момент россияне захотели стать более агрессивными и перспективными в сборе разведывательных данных, они бы знали, какие компании экспортируют и какие маршруты используются. Это было бы полезно, если бы они хотели проводить саботаж или подрывные операции
Подразделения ПВО Польши приведены в режим полной боевой готовности из-за массированной атаки РФ по Украине28.08.2025, 07:54 • 3284 просмотра