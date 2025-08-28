$41.320.08
российские дроны шпионят за маршрутами поставок оружия США и НАТО в Восточной Германии - NYT

Киев • УНН

 • 308 просмотра

российские беспилотники осуществляют разведку над маршрутами транспортировки военной помощи Украине в Восточной Германии. Это происходит на фоне более широкой кампании российского саботажа в Европе.

российские дроны шпионят за маршрутами поставок оружия США и НАТО в Восточной Германии - NYT

Американские и европейские военные чиновники выражают все большую обеспокоенность полетами российских беспилотников над восточной Германией. По их словам, дроны ведут разведку над маршрутами, по которым США и союзники транспортируют военную помощь Украине. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Как говорится в материале NYT, собранные данные могут стать инструментом для новой волны диверсий кремля и помочь его армии на фронте.

По данным источников, обсуждение этой проблемы происходило на фоне более широкой кампании российского саботажа в Европе. Она включала поджоги складов в Великобритании, попытки атак на объекты инфраструктуры в Норвегии и под Балтийским морем. Хотя количество таких инцидентов резко сократилось в 2024 году, западные спецслужбы предупреждают: угроза никуда не исчезла.

россиянам сложнее действовать в этой ситуации. Но вполне возможно предположить, что россияне сейчас немного осторожнее, пока продолжаются переговоры

- объяснил Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований.

В мартовском отчете Джонс отмечал, что с 2022 по 2023 год количество атак в Европе выросло в четыре раза, а в следующем году – еще утроилось. В то же время в первой половине 2024-го зафиксировано лишь четыре инцидента, соответствующие критериям диверсии. Международный институт стратегических исследований также подтвердил, что активность снизилась, однако предупредил: координировать защиту между странами ЕС остается сложно.

Американская разведка регулярно делится с европейскими правительствами информацией о возможных атаках. Именно благодаря таким предупреждениям в мае были задержаны трое граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с российскими структурами для подготовки взрывчатки.

СМИ сообщают, что полеты беспилотников особенно активно фиксируют в федеральной земле Тюрингия. Германия уже усиливает системы противодействия дронам возле военных баз. По данным разведки, некоторые аппараты могли быть иранского производства, а запуск части из них осуществлялся с кораблей в Балтийском море.

Американские чиновники подтверждают сам факт полетов, но не могут достоверно определить их происхождение. 

Это был прямой шпионаж

- подчеркнул Джонс. 

По его словам, москва стремится выяснить, какие компании производят вооружение для Украины и какими маршрутами его доставляют.

Если бы в какой-то момент россияне захотели стать более агрессивными и перспективными в сборе разведывательных данных, они бы знали, какие компании экспортируют и какие маршруты используются. Это было бы полезно, если бы они хотели проводить саботаж или подрывные операции

- сказал эксперт.

