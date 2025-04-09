Балтийское море

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28012 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40736 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47240 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54177 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66507 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56300 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55598 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119113 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81602 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225855 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86535 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19801 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16722 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15524 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17150 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86668 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119119 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225860 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402980 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395427 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10818 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15604 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16798 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19877 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75036 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Балтийское море

Новости по теме

Холодная война Европы и рф: Финляндия фиксирует рост диверсий в Балтийском море

Финляндия усиливает безопасность в Балтийском море из-за роста подозрительных инцидентов, связанных с российскими диверсиями. С 2023 года повреждено 11 подводных кабелей.

Новости Мира • 7 апреля, 07:09 • 5532 просмотра

Финляндия освободила танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей

Финские власти освободили танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей Estlink 2. Владельцы поврежденных кабелей отказались от ареста из-за высокой стоимости содержания судна и планируют судебный иск.

Новости Мира • 2 марта, 12:45 • 33232 просмотра

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

Возле польского города Мендзыздрое зоозащитники освободили 7-метрового горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Спасательная операция прошла успешно благодаря спокойному поведению животного и слаженной работе служб.

Новости Мира • 26 февраля, 17:09 • 160723 просмотра

рф применяет против стран НАТО технологические разработки, которые опробованы на войне с Украиной - ISW

россия применяет против стран НАТО технологические инновации, которые были разработаны во время войны в Украине. Особое внимание уделяется развитию беспилотников и средств РЭБ, сообщает ISW.

Война • 10 февраля, 07:24 • 27760 просмотра

В Балтийском море оборвался подводный кабель "Ростелекома": что известно

В Финском заливе повреждены два кабеля "Ростелекома", соединяющие Санкт-Петербург и Калининград. Ремонтные работы продлятся около недели, их контролирует береговая охрана Финляндии.

Новости Мира • 8 февраля, 19:34 • 60078 просмотра

Шведские власти сняли подозрения с судна «Vezhen» относительно повреждения кабеля в Балтике

Прокуратура Швеции установила, что повреждение подводного кабеля между Швецией и Латвией не было диверсией. Причиной инцидента стала комбинация погодных условий и технических недостатков.

Новости Мира • 3 февраля, 16:16 • 28303 просмотра

Норвежская полиция задержала судно с российским экипажем из-за подозрения в диверсии

Судно Silver Dania, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, задержано в порту Тромсе по запросу Латвии. Судно подозревают в причастности к повреждению подводного кабеля между Швецией и Латвией.

Новости Мира • 31 января, 13:28 • 27162 просмотра

Информация о разработке россией нового «Искандера» дальностью в 1000 км - фейк

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о разработке Россией новой версии «Искандера» с дальностью 1000 км. Сообщение об этом в англоязычных СМИ является целенаправленным вбросом дезинформации.

Война • 31 января, 12:37 • 28810 просмотра

«Их там нет": ВМС Украины сомневается в случайности частых повреждений подводных кабелей в Балтийском море

ВМС Украины считает, что частые повреждения подводных кабелей в Балтийском море могут быть новой тактикой РФ. С ноября 2024 года зафиксировано несколько случаев повреждения кабелей в разных странах.

Война • 27 января, 09:05 • 30746 просмотра

Швеция поможет Латвии расследовать повреждение подводного кабеля в Балтийском море

Шведская сторона поможет Латвии с расследованием относительно повреждения подводного кабеля в Балтийском море в воскресенье, 26 января.

Новости Мира • 26 января, 17:29 • 35775 просмотра

В Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией

В Балтийском море обнаружено повреждение подводного оптоволоконного кабеля «Латвийского государственного радиотелецентра». На месте инцидента замечены два корабля за пределами территориальных вод Латвии.

Новости Мира • 26 января, 15:26 • 32747 просмотра

Повреждение кабелей в Балтийском море могло произойти из-за аварии, а не из-за диверсии рф - WP

Разведслужбы США и Европы считают, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море произошло из-за несчастных случаев. Доказательства указывают на неопытность экипажей судов, а не на диверсию россии.

Новости Мира • 19 января, 21:40 • 83415 просмотра

россияне пытались глушить и "подсвечивать" военный самолет Франции над Балтикой

Французский военный самолет Atlantic 2 подвергся попытке глушения и "подсветки" радаром со стороны рф во время наблюдательной миссии над Балтикой. Инцидент произошел во время операции НАТО по мониторингу возможного повреждения подводных кабелей.

Новости Мира • 16 января, 23:53 • 79461 просмотра

Задержанный танкер с российской нефтью все еще в немецких водах - правительство ФРГ

Танкер под панамским флагом с 99 000 тонн российской нефти дрейфует в немецких водах. Таможенные органы Германии проводят проверку судна, которое будет оставаться под охраной до завершения процесса.

Новости Мира • 15 января, 14:58 • 25498 просмотра

россия планировала воздушный террор против Польши и мира - Туск

Премьер Польши Дональд Туск заявил о подтвержденных данных о планах рф осуществить воздушный террор против авиалиний во всем мире. Польша активно работает над противодействием российским диверсиям.

Война • 15 января, 14:11 • 29760 просмотра

НАТО запускает новую миссию в Балтийском море: что известно о «Балтийском страже»

НАТО начинает новую военную миссию для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море. Генсек Рютте анонсировал развертывание фрегатов, патрульных самолетов и флота военно-морских дронов.

Новости Мира • 14 января, 11:52 • 23142 просмотра

Еще на одном кабеле в Балтийском море нашли повреждения

В Балтийском море обнаружено повреждение еще одного силового кабеля со следами от якоря. Министр обороны Швеции подтвердил, что это третий поврежденный кабель после инцидента с судном Yi Peng 3.

Новости Мира • 14 января, 07:00 • 27744 просмотра

НАТО отправило корабли для усиления охраны инфраструктуры Балтийского моря

НАТО усиливает техническое наблюдение в регионе Балтийского моря после инцидента с повреждением подводных кабелей. Для охраны инфраструктуры уже отправлено два корабля.

политика • 11 января, 04:07 • 52596 просмотра

Танкер с российской нефтью дрейфует у берегов Германии - СМИ

Танкер Eventin с 99 000 тонн российской нефти потерял управление у острова Рюген в Балтийском море. Судно является частью российского "теневого флота", используемого для обхода санкций.

Новости Мира • 10 января, 14:34 • 27480 просмотра

Премьер Польши объявил о шагах для усиления контроля НАТО над водами Балтии

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал усилить военное присутствие в Балтийском море после инцидентов с кабелями. Польша предложила сделать Балтийское море зоной усиленного военного контроля НАТО.

Новости Мира • 31 декабря, 12:39 • 21656 просмотра

В НАТО отреагировали на повреждение кабелей в Балтийском море: что решили

НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Альянс рассматривает инцидент как возможную диверсию и планирует дополнительные меры безопасности.

Новости Мира • 31 декабря, 06:48 • 23199 просмотра

В Литве принимаются меры после повреждения подводных кабелей в Балтийском море

Министерство обороны Литвы объявило об усилении мер безопасности после обнаружения повреждений подводных кабелей связи. ВМС усилили патрулирование, а НАТО увеличит военное присутствие в регионе.

Новости Мира • 27 декабря, 13:55 • 17757 просмотра

НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море после повреждения кабелей

НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей.

Новости Мира • 27 декабря, 11:26 • 15415 просмотра

ЕС готовит новые санкции против "теневого флота" рф из-за инцидента в Балтийском море

ЕС усилит защиту подводных коммуникаций в Балтийском море после повреждения кабелей, в котором подозревают россию. Планируется совершенствование систем обнаружения угроз и расширение международного сотрудничества.

политика • 27 декабря, 03:04 • 22229 просмотра

Нидерландские истребители F-35 перехватили три российских самолета над Балтийским морем

Два истребителя F-35 Нидерландов перехватили три российских самолета над Балтийским морем. Среди перехваченных были транспортный Ан-72, разведчик СУ-24МР и Ил-20.

Новости Мира • 9 декабря, 23:00 • 19218 просмотра

российский корабль обстрелял немецкий вертолет в Балтийском море - СМИ

российский корабль обстрелял сигнальными боеприпасами немецкий военный вертолет в Балтийском море. Германия в ответ усилит контроль за критической инфраструктурой в регионе.

Новости Мира • 4 декабря, 13:57 • 17461 просмотра

В Литве восстановили кабель связи со Швецией через Балтийское море

Telia Lietuva отремонтировала поврежденный кабель связи между Литвой и Швецией в Балтийском море. Канал обеспечивал треть международного интернет-трафика, но его повреждение не повлияло на пользователей.

Новости Мира • 28 ноября, 20:22 • 23869 просмотра

Перерезание кабелей в Балтийском море: следователи видят преднамеренные действия экипажа судна КНР, отправившегося из российского порта

225-метровое судно Yi Peng 3 протянуло якорь на 160 км, повредив подводные кабели между европейскими странами. Следователи рассматривают версию умышленного саботажа при возможном участии российской разведки.

Новости Мира • 28 ноября, 08:17 • 14004 просмотра

На дне Балтийского моря нашли пароход, который затонул в конце Второй мировой войны

На дне Балтийского моря найден пароход Express I, затонувший в 1945 году во время эвакуации. Судно перевозило 300 человек и разломилось из-за шторма и перегрузки на глубине 20 метров.

Новости Мира • 15 ноября, 14:07 • 15212 просмотра

Германия подняла истребители из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем

Германия подняла в воздух истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20, который залетел в международные воды Балтийского моря. Самолет летел без радиосвязи и плана полета между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом.

Война • 16 октября, 17:55 • 23853 просмотра