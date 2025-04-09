Балтийское море

На дне Балтийского моря нашли пароход, который затонул в конце Второй мировой войны

На дне Балтийского моря найден пароход Express I, затонувший в 1945 году во время эвакуации. Судно перевозило 300 человек и разломилось из-за шторма и перегрузки на глубине 20 метров.