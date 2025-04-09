Финляндия усиливает безопасность в Балтийском море из-за роста подозрительных инцидентов, связанных с российскими диверсиями. С 2023 года повреждено 11 подводных кабелей.
Финские власти освободили танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей Estlink 2. Владельцы поврежденных кабелей отказались от ареста из-за высокой стоимости содержания судна и планируют судебный иск.
Возле польского города Мендзыздрое зоозащитники освободили 7-метрового горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Спасательная операция прошла успешно благодаря спокойному поведению животного и слаженной работе служб.
россия применяет против стран НАТО технологические инновации, которые были разработаны во время войны в Украине. Особое внимание уделяется развитию беспилотников и средств РЭБ, сообщает ISW.
В Финском заливе повреждены два кабеля "Ростелекома", соединяющие Санкт-Петербург и Калининград. Ремонтные работы продлятся около недели, их контролирует береговая охрана Финляндии.
Прокуратура Швеции установила, что повреждение подводного кабеля между Швецией и Латвией не было диверсией. Причиной инцидента стала комбинация погодных условий и технических недостатков.
Судно Silver Dania, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, задержано в порту Тромсе по запросу Латвии. Судно подозревают в причастности к повреждению подводного кабеля между Швецией и Латвией.
Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о разработке Россией новой версии «Искандера» с дальностью 1000 км. Сообщение об этом в англоязычных СМИ является целенаправленным вбросом дезинформации.
ВМС Украины считает, что частые повреждения подводных кабелей в Балтийском море могут быть новой тактикой РФ. С ноября 2024 года зафиксировано несколько случаев повреждения кабелей в разных странах.
Шведская сторона поможет Латвии с расследованием относительно повреждения подводного кабеля в Балтийском море в воскресенье, 26 января.
В Балтийском море обнаружено повреждение подводного оптоволоконного кабеля «Латвийского государственного радиотелецентра». На месте инцидента замечены два корабля за пределами территориальных вод Латвии.
Разведслужбы США и Европы считают, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море произошло из-за несчастных случаев. Доказательства указывают на неопытность экипажей судов, а не на диверсию россии.
Французский военный самолет Atlantic 2 подвергся попытке глушения и "подсветки" радаром со стороны рф во время наблюдательной миссии над Балтикой. Инцидент произошел во время операции НАТО по мониторингу возможного повреждения подводных кабелей.
Танкер под панамским флагом с 99 000 тонн российской нефти дрейфует в немецких водах. Таможенные органы Германии проводят проверку судна, которое будет оставаться под охраной до завершения процесса.
Премьер Польши Дональд Туск заявил о подтвержденных данных о планах рф осуществить воздушный террор против авиалиний во всем мире. Польша активно работает над противодействием российским диверсиям.
НАТО начинает новую военную миссию для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море. Генсек Рютте анонсировал развертывание фрегатов, патрульных самолетов и флота военно-морских дронов.
В Балтийском море обнаружено повреждение еще одного силового кабеля со следами от якоря. Министр обороны Швеции подтвердил, что это третий поврежденный кабель после инцидента с судном Yi Peng 3.
НАТО усиливает техническое наблюдение в регионе Балтийского моря после инцидента с повреждением подводных кабелей. Для охраны инфраструктуры уже отправлено два корабля.
Танкер Eventin с 99 000 тонн российской нефти потерял управление у острова Рюген в Балтийском море. Судно является частью российского "теневого флота", используемого для обхода санкций.
Генсек НАТО Марк Рютте пообещал усилить военное присутствие в Балтийском море после инцидентов с кабелями. Польша предложила сделать Балтийское море зоной усиленного военного контроля НАТО.
НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Альянс рассматривает инцидент как возможную диверсию и планирует дополнительные меры безопасности.
Министерство обороны Литвы объявило об усилении мер безопасности после обнаружения повреждений подводных кабелей связи. ВМС усилили патрулирование, а НАТО увеличит военное присутствие в регионе.
НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей.
ЕС усилит защиту подводных коммуникаций в Балтийском море после повреждения кабелей, в котором подозревают россию. Планируется совершенствование систем обнаружения угроз и расширение международного сотрудничества.
Два истребителя F-35 Нидерландов перехватили три российских самолета над Балтийским морем. Среди перехваченных были транспортный Ан-72, разведчик СУ-24МР и Ил-20.
российский корабль обстрелял сигнальными боеприпасами немецкий военный вертолет в Балтийском море. Германия в ответ усилит контроль за критической инфраструктурой в регионе.
Telia Lietuva отремонтировала поврежденный кабель связи между Литвой и Швецией в Балтийском море. Канал обеспечивал треть международного интернет-трафика, но его повреждение не повлияло на пользователей.
225-метровое судно Yi Peng 3 протянуло якорь на 160 км, повредив подводные кабели между европейскими странами. Следователи рассматривают версию умышленного саботажа при возможном участии российской разведки.
На дне Балтийского моря найден пароход Express I, затонувший в 1945 году во время эвакуации. Судно перевозило 300 человек и разломилось из-за шторма и перегрузки на глубине 20 метров.
Германия подняла в воздух истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20, который залетел в международные воды Балтийского моря. Самолет летел без радиосвязи и плана полета между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом.