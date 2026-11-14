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Когда снова потеплеет после похолодания на выходных - прогноз синоптиков

Киев • УНН

 • 624 просмотра

На выходных в Украине похолодает до +4...+8 градусов, осадков почти не будет. Потепление прогнозируют ориентировочно со среды, 18 ноября.

Когда снова потеплеет после похолодания на выходных - прогноз синоптиков

В Украине прогнозируют очередное повышение температуры после похолодания на выходных уже с новой недели, ориентировочно 18 ноября. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

Подробности

По её словам, после пятничного тепла на большую часть территории Украины в выходные придёт похолодание. В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +4...+8 градусов. Только в субботу, 14 ноября, на востоке и юго-востоке ещё сохранится немного тепла, +10...+14 градусов.

"В субботу и воскресенье в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. То есть осадков не ожидается", - добавила Диденко.

По её словам, ближайшее исключение - 14 ноября дожди пройдут на востоке и в Крыму. И это всё на выходные.

В дальнейшем сохранится прохладная погода, однако ближайшее повышение температуры воздуха ожидается ориентировочно в среду, 18 ноября

- подчеркнула Диденко.

Синоптик из Черкасской области Виталий Пострыгань указал, что в ночь на субботу, 14 ноября, регион пересечёт холодный атмосферный фронт и начнётся смена воздушной массы на более холодную, поступающую с Балтики. После этого усилится влияние антициклона из Европы.

"Такие резкие изменения погодных условий могут сказываться на самочувствии метеочувствительных людей", - подчеркнул он.

"По предварительным оценкам, в период 15-17 ноября антициклон продолжит определять погоду в нашем регионе. Поэтому существенные осадки маловероятны. Анализ математических прогностических моделей показывает, что в середине следующей рабочей недели Атлантика продолжит генерировать циклоны. Поэтому на длительную стабильную устойчивую погоду не рассчитываем", - подчеркнул он.

Дожди, сильный ветер и ночные морозы: прогноз погоды в Украине на 14 ноября14.11.26, 07:00 • 1814 просмотров

Юлия Шрамко

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