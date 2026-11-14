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Коли знову потепліє після похолодання на вихідних - прогноз синоптиків

Київ • УНН

 • 506 перегляди

На вихідних в Україні похолодає до +4...+8 градусів, опадів майже не буде. Потепління прогнозують орієнтовно із середи, 18 листопада.

Коли знову потепліє після похолодання на вихідних - прогноз синоптиків

В Україні прогнозують чергове підвищення температури після похолодання на вихідних уже з нового тижня, орієнтовно 18 листопада. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

З її слів, після п'ятничного тепла на більшу частину території України на вихідних прийде похолодання. У денні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4...+8 градусів. Лише у суботу, 14 листопада, на сході та південному сході ще залишиться трохи тепла, +10...+14 градусів.

"У суботу та неділю в Україні переважатиме антициклональний характер погоди. Тобто, опадів не очікується", - додала Діденко.

З її слів, найближчий виняток - 14 листопада пройдуть дощі на сході та в Криму. І це все для вихідних.

Надалі побуде холоднувата погода, проте найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу, 18-го листопада

- наголосила Діденко.

Синоптик з Черкащини Віталій Постригань вказав, що у ніч на суботу 14 листопада, регіон перетинатиме холодний атмосферний фронт і розпочнеться зміна повітряної маси на більш холодну з Балтики. Після цього посилиться вплив антициклону з Європи.

"Такі різкі зміни погодних умов можуть позначатися на самопочутті метеочутливих людей", - наголосив він.

"За попередніми оцінками, у період 15-17 листопада антициклон продовжить визначати погоду у нашому регіоні. А тому істотні опади малоймовірні. Аналіз математичних прогностичних моделей орієнтує, що в середині наступного робочого тижня Атлантика продовжить генерувати циклони. А тому на тривалу стабільно стійку погоду не розраховуємо", - наголосив він.

Дощі, сильний вітер і нічні морози: прогноз погоди в Україні на 14 листопада14.11.26, 07:00 • 1774 перегляди

Юлія Шрамко

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