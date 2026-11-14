Дощі, сильний вітер і нічні морози: прогноз погоди в Україні на 14 листопада

У суботу, 14 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями пройдуть дощі, а температура повітря в окремих регіонах опуститься до 7 градусів морозу. Найхолодніше буде на заході та півночі країни, тоді як на сході й південному сході збережеться до 12 градусів тепла. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

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За прогнозом синоптиків, уночі помірні дощі пройдуть у більшості областей України, крім західних. Удень опади припиняться майже по всій країні, лише на крайньому півдні та південному сході можливі невеликі дощі.

Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі в більшості регіонів, за винятком заходу, місцями очікуються пориви до 15–18 м/с.

Температура повітря в Україні 14 листопада

У західних та північних областях температура протягом доби становитиме від 0 до 6 градусів тепла. На Закарпатті та в Карпатах уночі прогнозують від 2 до 7 градусів морозу.

На решті території країни стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів тепла. Найтепліше буде на сході та південному сході України – від 7 до 12 градусів вище нуля.

У Києві вночі очікується дощ, удень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 2–4 градуси тепла, вдень – 4–6 градусів.

У Київській області температура протягом доби коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Вночі місцями можливі пориви вітру до 15–18 м/с.

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 15 листопада, в Україні опадів не очікується. Вночі температура знизиться до 0–5 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до 3–8 градусів тепла.

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