Карпатські гори

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25880 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155368 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135618 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138526 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134325 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134396 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196259 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77561 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164640 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116935 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Зима посеред весни: прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Погода та довкілля • 11 квітня, 03:54 • 4733 перегляди

У високогір'ї Карпат у квітні намело до метра снігу

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський намело до одного метра снігу. Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у високогір'ї.

Суспільство • 10 квітня, 05:54 • 10699 перегляди

В Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку 3-го рівня

В Івано-Франківській та Закарпатській областях 21-24 березня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликають бути обережними та уникати лавинонебезпечних маршрутів.

Суспільство • 21 березня, 09:31 • 18547 перегляди

Українців попередили про небезпеку падіння бурульок: як вберегтися від травм

Через потепління на дахах та деревах утворюються небезпечні бурульки та скупчення снігу. Патрульна поліція надала рекомендації щодо безпеки та поведінки під час відлиги.

Суспільство • 25 лютого, 16:50 • 30619 перегляди

Погода: температура у березні буде трохи вище за норму

Гідрометцентр прогнозує середню температуру повітря 1-7°C тепла в березні 2025, що на 1-1,5°C вище норми. Очікується 22-42 мм опадів, що менше норми, в Карпатах місцями до 74 мм.

Суспільство • 25 лютого, 12:12 • 30430 перегляди

У Карпатах -20°C: рятувальники попереджають про небезпеку походів у гори

ДСНС попереджає про сильний мороз до -20°C та підвищений ризик лавин у Карпатах. Рятувальники закликають туристів ретельно готуватися до походів та дотримуватися правил безпеки.

Суспільство • 20 лютого, 18:30 • 39964 перегляди

Лютнева холоднеча: прогноз погоди на сьогодні

В більшості областей України очікується хмарна погода без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, температура від 0° до -6°, на високогір'ї Карпат до -10°.

Суспільство • 18 лютого, 05:39 • 39702 перегляди

У Карпатах вдарив 22-градусний мороз: показали фото засніженої вершини

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -22°С. Спостерігається хмарна погода з проясненнями та північно-східний вітер 6 м/с.

Суспільство • 17 лютого, 09:17 • 20651 перегляди

Мороз та місцями туман: синоптики дали прогноз погоди на 13 лютого

В Україні 13 лютого очікується суха погода з туманами та значними перепадами температур. Вночі до -15° в Карпатах, вдень до +5° на заході та в Одеській області.

Суспільство • 13 лютого, 05:21 • 31879 перегляди

Синоптики розповіли, до якої температури готуватися до кінця тижня

В Україні з 7 по 9 лютого очікується переважно суха погода з температурою вночі до -10°, вдень від -4° до +7°. На дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний 5-10 м/с.

Суспільство • 6 лютого, 11:03 • 64940 перегляди

Де очікувати сніг та ожеледицю: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 5 лютого очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий сніг. Температура вночі до -6°, вдень до +3°, на дорогах подекуди ожеледиця.

Суспільство • 5 лютого, 06:10 • 39554 перегляди

В Україні у найближчі дні очікується ожеледиця: водіям дали рекомендації

4-6 лютого в південно-східних, східних областях та Карпатському регіоні очікується ожеледиця. ДСНС надає рекомендації водіям та пішоходам щодо безпечної поведінки на дорогах.

Суспільство • 3 лютого, 13:53 • 24285 перегляди

Хмарно, місцями мокрий сніг: синоптики дали прогноз погоди на 3 лютого

В Україні 3 лютого очікується хмарна погода з мокрим снігом та дощем на півдні та південному сході. Температура коливатиметься від -5° вночі до +3° вдень, на дорогах місцями ожеледиця.

Суспільство • 3 лютого, 05:34 • 28706 перегляди

Зима повертається: синоптики дали прогноз на перший день лютого

В Україні очікується значне зниження температури до +3. ..+6 градусів, лише на півдні буде тепліше. На більшій частині території пройдуть дощі, а в Карпатах випаде сніг.

Суспільство • 1 лютого, 07:19 • 100574 перегляди

Прикарпаття ворог уночі атакував дронами: ціллю стала критична інфраструктура, зафіксовано загорання

Російські безпілотники атакували об'єкти критичної інфраструктури на Прикарпатті, спричинивши серію вибухів. На місці виникло загоряння, постраждалих не зафіксовано.

Війна • 27 січня, 06:19 • 30577 перегляди

Опади, ожеледиця та небезпечний туман: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 23 січня прогнозують хмарну погоду з температурою від -2° до +3°, місцями дощ та сніг. У західних, Вінницькій та Одеській областях очікується туман з видимістю 300-500 м.

Суспільство • 23 січня, 06:05 • 34287 перегляди

Тенденція до потепління під кінець січня є, але не прогнозовані раніше "надвисокі градуси" - синоптик

В Україні очікується потепління до +4. ..+9 градусів, на півдні до +13 у період 25-30 січня. Завтра прогнозують мокрий сніг, тумани та температуру близько нуля, вдень до +1...+4 градусів.

Суспільство • 22 січня, 11:59 • 28138 перегляди

Тиждень в Україні починається з тепла: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 20 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. На півночі місцями туман, в Карпатах ожеледиця, температура вдень від +2 до +10 градусів.

Суспільство • 20 січня, 05:04 • 35406 перегляди

Антициклон Beate принесе в Україну суху погоду: що зміниться з 16 січня

16 січня континентальна Європа та Україна опиняться під впливом антициклону Beate, що принесе суху погоду без опадів. Температура повітря підвищиться до +6°C вдень, а 17 січня очікуються дощ та мокрий сніг.

Суспільство • 15 січня, 15:33 • 32060 перегляди

Армія рф вранці цілила в критичну інфраструктуру на Прикарпатті, ситуація під контролем - ОВА

росія здійснила ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури на Прикарпатті. Завдяки роботі ППО обійшлося без постраждалих, ситуація під контролем.

Війна • 15 січня, 06:51 • 27923 перегляди

В Україні невеликий сніг, місцями з дощем: синоптики дали прогноз на 15 січня

В західних та північних областях України прогнозують невеликий сніг з дощем, на решті території без опадів. Температура коливатиметься від -2° до +5°, на дорогах місцями ожеледиця.

Суспільство • 15 січня, 05:14 • 34624 перегляди

Холодно та слизько: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 13 січня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, температура від -7 до +5 градусів, найхолодніше буде на Львівщині.

Київ • 13 січня, 04:43 • 54087 перегляди

Погода в Україні: де сьогодні очікується сніг та ожеледиця на дорогах

В Україні 12 січня прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом у західних, північних та центральних областях. Температура коливатиметься від -2° до +6°, на дорогах ожеледиця.

Суспільство • 12 січня, 05:08 • 39242 перегляди

Де очікувати мокрий сніг та ожеледицю: синоптики дали прогноз на неділю

У західних, північних та центральних областях України завтра очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі до -6°, вдень від -2° до +6°, на дорогах ожеледиця.

Суспільство • 11 січня, 11:13 • 37566 перегляди

Мокрий сніг, ожеледиця та хуртовини: прогноз погоди на сьогодні

В Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та опади у вигляді снігу і дощу. Температура коливатиметься від -8°C в Карпатах до +10°C на півдні, місцями можлива ожеледиця.

Київ • 11 січня, 05:06 • 43677 перегляди

У Карпатах значний ризик сходження лавин та діє попередження про шторм: туристів закликають не йти у гори

В Карпатах з 9 по 13 січня оголошено III рівень лавинної небезпеки та штормове попередження. На високогір'ї Закарпаття небезпека сягає IV рівня, туристів закликають утриматись від походів.

Суспільство • 10 січня, 15:01 • 30023 перегляди

Останній теплий день перед різким похолоданням: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 10 січня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від +4° до +16°, вітер південний з переходом на західний до 12 м/с.

Суспільство • 10 січня, 04:54 • 69810 перегляди

Хмарно та тепло: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 8 січня очікується хмарна погода з проясненнями та місцевими опадами у вигляді дощу. Температура повітря вдень становитиме від +3 до +14 градусів, найтепліше буде на півдні країни.

Суспільство • 8 січня, 04:52 • 33207 перегляди

Рятувальники попередили про шторм у Карпатах: швидкість вітру досягне 40 м/с

Рятувальники попередили про сильний вітер у Карпатах 6-7 січня з поривами до 40 м/с на високогір'ї. На Прикарпатті очікуються пориви до 22 м/с, що може ускладнити роботу комунальних служб.

Суспільство • 6 січня, 19:18 • 23398 перегляди

На території України буде відносно прохолодно: прогноз погоди на 5 січня

В Україні очікується хмарна погода з температурою від -6° до +2°. На більшості території без опадів, крім Карпат та Закарпаття, де можливий невеликий сніг.

Суспільство • 5 січня, 06:03 • 42204 перегляди