Карпатські гори

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський намело до одного метра снігу. Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у високогір'ї.
В Івано-Франківській та Закарпатській областях 21-24 березня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликають бути обережними та уникати лавинонебезпечних маршрутів.
Через потепління на дахах та деревах утворюються небезпечні бурульки та скупчення снігу. Патрульна поліція надала рекомендації щодо безпеки та поведінки під час відлиги.
Гідрометцентр прогнозує середню температуру повітря 1-7°C тепла в березні 2025, що на 1-1,5°C вище норми. Очікується 22-42 мм опадів, що менше норми, в Карпатах місцями до 74 мм.
ДСНС попереджає про сильний мороз до -20°C та підвищений ризик лавин у Карпатах. Рятувальники закликають туристів ретельно готуватися до походів та дотримуватися правил безпеки.
В більшості областей України очікується хмарна погода без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, температура від 0° до -6°, на високогір'ї Карпат до -10°.
На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -22°С. Спостерігається хмарна погода з проясненнями та північно-східний вітер 6 м/с.
В Україні 13 лютого очікується суха погода з туманами та значними перепадами температур. Вночі до -15° в Карпатах, вдень до +5° на заході та в Одеській області.
В Україні з 7 по 9 лютого очікується переважно суха погода з температурою вночі до -10°, вдень від -4° до +7°. На дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний 5-10 м/с.
В Україні 5 лютого очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий сніг. Температура вночі до -6°, вдень до +3°, на дорогах подекуди ожеледиця.
4-6 лютого в південно-східних, східних областях та Карпатському регіоні очікується ожеледиця. ДСНС надає рекомендації водіям та пішоходам щодо безпечної поведінки на дорогах.
В Україні 3 лютого очікується хмарна погода з мокрим снігом та дощем на півдні та південному сході. Температура коливатиметься від -5° вночі до +3° вдень, на дорогах місцями ожеледиця.
В Україні очікується значне зниження температури до +3. ..+6 градусів, лише на півдні буде тепліше. На більшій частині території пройдуть дощі, а в Карпатах випаде сніг.
Російські безпілотники атакували об'єкти критичної інфраструктури на Прикарпатті, спричинивши серію вибухів. На місці виникло загоряння, постраждалих не зафіксовано.
В Україні 23 січня прогнозують хмарну погоду з температурою від -2° до +3°, місцями дощ та сніг. У західних, Вінницькій та Одеській областях очікується туман з видимістю 300-500 м.
В Україні очікується потепління до +4. ..+9 градусів, на півдні до +13 у період 25-30 січня. Завтра прогнозують мокрий сніг, тумани та температуру близько нуля, вдень до +1...+4 градусів.
В Україні 20 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. На півночі місцями туман, в Карпатах ожеледиця, температура вдень від +2 до +10 градусів.
16 січня континентальна Європа та Україна опиняться під впливом антициклону Beate, що принесе суху погоду без опадів. Температура повітря підвищиться до +6°C вдень, а 17 січня очікуються дощ та мокрий сніг.
росія здійснила ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури на Прикарпатті. Завдяки роботі ППО обійшлося без постраждалих, ситуація під контролем.
В західних та північних областях України прогнозують невеликий сніг з дощем, на решті території без опадів. Температура коливатиметься від -2° до +5°, на дорогах місцями ожеледиця.
В Україні 13 січня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, температура від -7 до +5 градусів, найхолодніше буде на Львівщині.
В Україні 12 січня прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом у західних, північних та центральних областях. Температура коливатиметься від -2° до +6°, на дорогах ожеледиця.
У західних, північних та центральних областях України завтра очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі до -6°, вдень від -2° до +6°, на дорогах ожеледиця.
В Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та опади у вигляді снігу і дощу. Температура коливатиметься від -8°C в Карпатах до +10°C на півдні, місцями можлива ожеледиця.
В Карпатах з 9 по 13 січня оголошено III рівень лавинної небезпеки та штормове попередження. На високогір'ї Закарпаття небезпека сягає IV рівня, туристів закликають утриматись від походів.
В Україні 10 січня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від +4° до +16°, вітер південний з переходом на західний до 12 м/с.
В Україні 8 січня очікується хмарна погода з проясненнями та місцевими опадами у вигляді дощу. Температура повітря вдень становитиме від +3 до +14 градусів, найтепліше буде на півдні країни.
Рятувальники попередили про сильний вітер у Карпатах 6-7 січня з поривами до 40 м/с на високогір'ї. На Прикарпатті очікуються пориви до 22 м/с, що може ускладнити роботу комунальних служб.
В Україні очікується хмарна погода з температурою від -6° до +2°. На більшості території без опадів, крім Карпат та Закарпаття, де можливий невеликий сніг.