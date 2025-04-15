Карпатські гори

Мокрий сніг, ожеледиця та хуртовини: прогноз погоди на сьогодні

В Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та опади у вигляді снігу і дощу. Температура коливатиметься від -8°C в Карпатах до +10°C на півдні, місцями можлива ожеледиця.