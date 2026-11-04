Під впливом антициклону із Північного моря: синоптики прогнозують похолодання
Київ • УНН
4 листопада в Україні очікується похолодання через антициклон і північний вітер. Опадів майже не буде, у Карпатах прогнозують мокрий сніг.
На погоду в Україні 4 листопада вплине антициклон над Північним морем. Опадів майже не очікується, але буде похолодання. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
4 листопада в Україні погоду формуватиме поле високого тиску від потужного антициклону з центром над Північним морем. Тиск зростатиме, жвавий вітер з північного заходу поширюватиме холодне повітря, що зумовить зниження температури, відчутніше вночі
За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.
Без істотних опадів, лише на крайньому півдні країни невеликий дощ.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-6° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень 4-9°, у південній частині країни 7-12°.
В Карпатах невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.
Карпати засипало снігом - як виглядає Піп Іван та Драгобрат27.10.26, 09:00 • 8281 перегляд