Під впливом антициклону із Північного моря: синоптики прогнозують похолодання

На погоду в Україні 4 листопада вплине антициклон над Північним морем. Опадів майже не очікується, але буде похолодання. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

4 листопада в Україні погоду формуватиме поле високого тиску від потужного антициклону з центром над Північним морем. Тиск зростатиме, жвавий вітер з північного заходу поширюватиме холодне повітря, що зумовить зниження температури, відчутніше вночі - повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів, лише на крайньому півдні країни невеликий дощ.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-6° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень 4-9°, у південній частині країни 7-12°.

В Карпатах невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

Карпати засипало снігом - як виглядає Піп Іван та Драгобрат