Карпати засипало снігом - як виглядає Піп Іван та Драгобрат
Київ • УНН
На горі Піп Іван 27 жовтня зафіксували туман, сильний вітер і -4°С. Сніг також випав на курорті Драгобрат.
Високогір'я Українських Карпат на ранок 27 жовтня засипало снігом. Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття та у соцмережах, пише УНН.
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На горі Піп Іван Чорногірський, одній з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, зранку 27 жовтня трималася хмарна погода, туман.
Було вітряно - вітер північно-східний, 17 м/с.
"Температура повітря -4°С. Випало небагато снігу", - повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.
Також у соцмережах повідомляють, що засипає снігом і Драгобрат - найвисокогірніший гірськолижний курорт в Україні, в українських Карпатах.
Що святкують 27 жовтня в Україні та світі 27.10.26, 06:55 • 2642 перегляди