Що святкують 27 жовтня в Україні та світі

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови, а у світі під егідою ООН та міжнародних організацій проходять Всесвітній день аудіовізуальної спадщини та Всесвітній день ерготерапії. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого мученика Нестора Солунського та преподобного Нестора Літописця Печерського, а за старим стилем згадують преподобну Параскеву Сербську та преподобного Миколу Святошу, пише УНН.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (World Day for Audiovisual Heritage)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена ЮНЕСКО у 2005 році під час 33-ї сесії Генеральної конференції. Подія покликана привернути увагу світової спільноти до важливості збереження кінострічок, відеозаписів, радіопрограм, звукозаписів та фотографій, які є унікальною документальною спадщиною людства. День підкреслює необхідність оцифрування архівних матеріалів, оскільки значна частина магнітних та плівкових носіїв XX століття перебуває під загрозою незворотного руйнування й втрати.

Всесвітній день ерготерапії (World Occupational Therapy Day)

Започаткований у 2010 році з ініціативи Всесвітньої федерації ерготерапевтів. Професійна дата висвітлює значення реабілітаційної медицини, що спрямована на відновлення втрачених через хвороби, травми або інвалідність функціональних навичок людини, необхідних для самостійного повсякденного життя, навчання та професійної діяльності.

Міжнародний день чорної кішки (International Black Cat Awareness Day)

Започаткований природоохоронними та зоозахисними організаціями з метою подолання суєвір'їв, упереджень та міфів, пов'язаних із тваринами чорного забарвлення. Подія привертає увагу до статистики, згідно з якою чорні коти найрідше знаходять господарів у притулках та частіше зазнають жорстокого поводження через містичні забобони.

День української писемності та мови

Офіційне державне свято в Україні, встановлене Указом Президента України у 1997 році. Після календарної реформи українських церков дата відзначення була перенесена з 9 листопада на 27 жовтня, щоб зберегти історичний та духовний зв'язок із днем пам'яті преподобного Нестора Літописця. День присвячений популяризації рідної мови, збереженню культурної ідентичності та зміцненню державної свідомості. Традиційно цього дня у прямому ефірі проводить Суспільне Мовлення Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який об'єднує мільйони українців по всьому світу.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого мученика Нестора Солунського — юного воїна-християнина, який був ученим святого великомученика Димитрія. Нестор виступив на двобій проти гладіатора Лія, який вбивав християн на арені на потіху імператора Максиміана, і переміг його з благословення святого Димитрія. За це Нестора стратили через відсічення голови у 306 році. Також цього дня згадують преподобного Нестора Літописця Печерського — монаха Києво-Печерської лаври, видатного давньоруського історика й письменника, автора "Повісті минулих літ", який вважається батьком української історіографії та писемності.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобної Параскеви Сербської — аскетки та подвижниці, яка провела багато років у суворому пості й молитві в Йорданській пустелі. Також згадують преподобного Миколу Святошу — першого з руських князів, який відмовився від владності, багатства та прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі, уславившись покорою та будівництвом Троїцької надбрамної церкви.