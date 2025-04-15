На куполі одного з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест. Рятувальники за допомогою автоколінчастого підіймача безпечно демонтували та спустили його на землю.
22 січня православні християни відзначають день святого апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина та преподобномученика Анастасія Печерського.
Печерський суд обрав запобіжний захід для Сергія Гнезділова, військовослужбовця 56-ї ОМПБр. Рішення передбачає тримання під вартою на 60 діб.
Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Києво-Печерської лаври до УТОПІК щодо звільнення корпусу №19. Будівля належить державі та є пам'яткою архітектури місцевого значення.
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для очільниці обласної МСЕК, підозрюваної у незаконному збагаченні. Її взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.
15 жовтня в Києво-Печерській лаврі відкриється виставка відреставрованого іконостасу церкви Святого Юра з Дрогобича. Іконостас XVII століття є перлиною українського сакрального мистецтва та частиною об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.
У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для військових. Богослужіння проводитимуть військові капелани разом із братією монастиря, надаючи духовну підтримку військовослужбовцям.
У Музеї історії Києва відкриється виставка під назвою "Лавра Небесна", центральне місце в якій займе ювелірна композиція Ірини Карпової "Лавра Небесна", присвячена історії та значенням Києво-Печерської Лаври.
У рамках проекту PYSANKY. REBORN художниця Олена Хомякова створила унікальну писанку за мотивами розписів Трапезної церкви Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, якого запідозрили ЗМІ в податкових схемах і шахрайстві, все ще працює в Генеральній прокуратурі. В цей час як інші чиновники були звільнені після корупційних скандалів, що підкреслює вибірковий підхід до звільнень у відомстві.
Деякі будівлі на території Нижньої Лаври, передані під контроль держави, будуть пристосовані під музейні приміщення, в той час як деякі "новобудови" потребують знесення для відновлення історичного ландшафту.
Киянина, обвинуваченого у збуті кокаїну в нічних клубах та зберіганні боєприпасів без дозволу, взято під варту з можливістю внесення майже 4 млн грн застави.
У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.
Печерський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою без права внесення застави до 7 липня за підозрою в організації замовного вбивства.
Співробітнику Управління державної охорони, підозрюваному у вбивстві 16-річного підлітка на київському фунікулері, відклали розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 3 червня через брак матеріалів справи.
52 символи нової назви станції "Звіринецька" встановили на станції київського метрополітену, замінивши стару назву "Дружби народів".
З 00:00 до 05:00 на Великдень у Києві діятиме комендантська година, а правоохоронці патрулюватимуть біля храмів для підтримання порядку та допомагатимуть з евакуацією у разі потреби.
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю з домашнього арешту на заставу у понад 908 тисяч гривень у справі про розкрадання 307 мільйонів гривень Міністерства оборони під час будівництва складів.
Печерський районний суд Києва продовжив обов'язки митрополиту УПЦ (МП) Павла, зокрема не залишати місце проживання, до 30 червня 2024 року, але зняв з нього електронний браслет.
Правоохоронці проводять обшуки на підприємстві "Київтеплоенерго" через ймовірні порушення при закупівлі важливих для роботи підприємства запчастин.
Гринкевичам, яких підозрюють у завданні державі збитків на майже мільярд гривень через невиконання контрактів на постачання одягу для Збройних сил, байдуже, як їх сприйматиме суспільство, якщо їхня тактика захисту допоможе їм уникнути в'язниці.
З 22 квітня в Києві відновлюється платне паркування через додаток Kyiv Digital, вартість якого варіюється в залежності від зони від 5 до 35 грн/год у будні з 8 ранку до 10 вечора.
У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" запрезентували нову систему "Державний реєстр нерухомих пам'яток України" для обліку об'єктів культурної спадщини. На даний момент 105 532 об'єктів вже внесли до реєстру.
Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою Романа Гринкевича на два місяці, але зменшив заставу з 469 млн грн до 393 млн грн у справі про махінації з речовим майном для Збройних сил на суму 1 млрд грн.
Правоохоронця взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Його підозрюють у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера.
Родина 16-річного хлопця, який загинув на станції фунікулера в Києві, підтримує клопотання прокуратури про взяття під варту правоохоронця, якого підозрюють у штовханні підлітка, що призвело до його смертельної травми.
Львівська компанія Skeiron оцифрувала печери Києво-Печерської лаври, одного з найважливіших історичних та релігійних об'єктів України, створивши 3D-модель цього об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Суд обрав запобіжні заходи членам організованого угруповання, підозрюваним у незаконній вирубці 185 дубів віком понад 100 років на території Чорнобильського заповідника.
Повідомлялося про десять жертв, у тому числі 16-річну дівчину, після російської атаки на Печерський район Києва: двоє були госпіталізовані, вісім отримали допомогу на місці, але повідомлення про те, що хтось опинився під завалами, не підтвердилися.
Внаслідок російського ракетного обстрілу Печерського району Києва постраждали 10 осіб, 16-річна дівчина була госпіталізована і згодом виписана, в той час як рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.