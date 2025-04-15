Києво-Печерська лавра

Ракетна атака рф на Київ: інформація про людину під завалами на Печерську не підтвердилась

Повідомлялося про десять жертв, у тому числі 16-річну дівчину, після російської атаки на Печерський район Києва: двоє були госпіталізовані, вісім отримали допомогу на місці, але повідомлення про те, що хтось опинився під завалами, не підтвердилися.