Києво-Печерська лавра

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26205 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156408 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136151 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139134 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134802 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134768 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196419 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77590 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164667 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Києво-Печерській лаврі частково завалився хрест, його спустили на землю рятувальники

На куполі одного з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест. Рятувальники за допомогою автоколінчастого підіймача безпечно демонтували та спустили його на землю.

Суспільство • 8 березня, 16:15 • 35984 перегляди

День святого апостола Тимофія та День преподобномученика Анастасія Персянина. Які церковні свята відзначають 22 січня

22 січня православні християни відзначають день святого апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина та преподобномученика Анастасія Печерського.

Суспільство • 22 січня, 04:33 • 29320 перегляди

Суд відправив військовослужбовця 56-ї ОМБР Гнезділова під варту

Печерський суд обрав запобіжний захід для Сергія Гнезділова, військовослужбовця 56-ї ОМПБр. Рішення передбачає тримання під вартою на 60 діб.

Війна • 11 жовтня, 18:02 • 28568 перегляди

Товариство охорони пам'яток історії має звільнити один із корпусів Києво-Печерської лаври - рішення суду

Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Києво-Печерської лаври до УТОПІК щодо звільнення корпусу №19. Будівля належить державі та є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Політика • 10 жовтня, 15:37 • 17968 перегляди

Керівницю Хмельницького МСЕК помістили під варту з альтернативою застави у 500 млн гривень

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для очільниці обласної МСЕК, підозрюваної у незаконному збагаченні. Її взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.

Кримінал та НП • 7 жовтня, 11:40 • 11950 перегляди

"Перлина українського сакрального мистецтва": у Києві покажуть відреставрований іконостас церкви зі списку ЮНЕСКО

15 жовтня в Києво-Печерській лаврі відкриється виставка відреставрованого іконостасу церкви Святого Юра з Дрогобича. Іконостас XVII століття є перлиною українського сакрального мистецтва та частиною об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Культура • 5 жовтня, 08:56 • 17932 перегляди

У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для військових

У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для військових. Богослужіння проводитимуть військові капелани разом із братією монастиря, надаючи духовну підтримку військовослужбовцям.

Суспільство • 16 серпня, 14:04 • 37078 перегляди

Ювелірна художня композиція "Лавра Небесна" буде представлена на виставці в Києві

У Музеї історії Києва відкриється виставка під назвою "Лавра Небесна", центральне місце в якій займе ювелірна композиція Ірини Карпової "Лавра Небесна", присвячена історії та значенням Києво-Печерської Лаври.

Культура • 3 червня, 22:55 • 30882 перегляди

PYSANKY.REBORN: на виставці у Києво-Печерській лаврі презентували нову писанку за мотивами розписів Трапезної церкви

У рамках проекту PYSANKY. REBORN художниця Олена Хомякова створила унікальну писанку за мотивами розписів Трапезної церкви Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Культура • 24 травня, 15:05 • 18817 перегляди

"Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику": блогер звернув увагу на вибірковість звільнень в Офісі Генпрокурора після корупційних скандалів

Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, якого запідозрили ЗМІ в податкових схемах і шахрайстві, все ще працює в Генеральній прокуратурі. В цей час як інші чиновники були звільнені після корупційних скандалів, що підкреслює вибірковий підхід до звільнень у відомстві.

Політика • 22 травня, 09:44 • 23395 перегляди

На території Нижньої Лаври певні споруди пристосують під музейні приміщення

Деякі будівлі на території Нижньої Лаври, передані під контроль держави, будуть пристосовані під музейні приміщення, в той час як деякі "новобудови" потребують знесення для відновлення історичного ландшафту.

Політика • 16 травня, 09:45 • 27566 перегляди

Взято під варту киянина, обвинуваченого у торгівлі кокаїном в клубах

Киянина, обвинуваченого у збуті кокаїну в нічних клубах та зберіганні боєприпасів без дозволу, взято під варту з можливістю внесення майже 4 млн грн застави.

Київ • 15 травня, 13:09 • 32538 перегляди

У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO

У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.

Київ • 14 травня, 18:37 • 54692 перегляди

Коломойського у новій справі відправили під варту до 7 липня

Печерський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою без права внесення застави до 7 липня за підозрою в організації замовного вбивства.

Кримінал та НП • 9 травня, 11:58 • 17104 перегляди

Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд відклав розгляд апеляції на арешт співробітника УДО

Співробітнику Управління державної охорони, підозрюваному у вбивстві 16-річного підлітка на київському фунікулері, відклали розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 3 червня через брак матеріалів справи.

Кримінал та НП • 9 травня, 09:29 • 17558 перегляди

На станції метро "Звіринецька" у Києві взялися за заміну літер зі старої назви

52 символи нової назви станції "Звіринецька" встановили на станції київського метрополітену, замінивши стару назву "Дружби народів".

Культура • 2 травня, 07:22 • 36732 перегляди

У Києві на Великдень комендантська година діятиме без змін, біля церков патрулюватимуть правоохоронці

З 00:00 до 05:00 на Великдень у Києві діятиме комендантська година, а правоохоронці патрулюватимуть біля храмів для підтримання порядку та допомагатимуть з евакуацією у разі потреби.

Суспільство • 1 травня, 05:16 • 25620 перегляди

ВАКС змінив запобіжний захід екснардепу Микитасю на заставу в справі про розтрату $307 млн

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю з домашнього арешту на заставу у понад 908 тисяч гривень у справі про розкрадання 307 мільйонів гривень Міністерства оборони під час будівництва складів.

Політика • 30 квітня, 14:22 • 19788 перегляди

Суд продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу обов'язки до кінця червня

Печерський районний суд Києва продовжив обов'язки митрополиту УПЦ (МП) Павла, зокрема не залишати місце проживання, до 30 червня 2024 року, але зняв з нього електронний браслет.

Кримінал та НП • 30 квітня, 12:34 • 17503 перегляди

В "Київтеплоенерго" проходять обшуки - КМДА

Правоохоронці проводять обшуки на підприємстві "Київтеплоенерго" через ймовірні порушення при закупівлі важливих для роботи підприємства запчастин.

Київ • 26 квітня, 10:16 • 17722 перегляди
Ексклюзив

Гринкевичам по барабану, як вони будуть виглядати в очах суспільства – експрокурор Віктор Чумак

Гринкевичам, яких підозрюють у завданні державі збитків на майже мільярд гривень через невиконання контрактів на постачання одягу для Збройних сил, байдуже, як їх сприйматиме суспільство, якщо їхня тактика захисту допоможе їм уникнути в'язниці.

Суспільство • 19 квітня, 12:04 • 102998 перегляди

У Києві з 22 квітня відновлюється платне паркування: які тарифи

З 22 квітня в Києві відновлюється платне паркування через додаток Kyiv Digital, вартість якого варіюється в залежності від зони від 5 до 35 грн/год у будні з 8 ранку до 10 вечора.

Економіка • 19 квітня, 05:39 • 34448 перегляди

Представили нову систему обліку нерухомої культурної спадщини України

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" запрезентували нову систему "Державний реєстр нерухомих пам'яток України" для обліку об'єктів культурної спадщини. На даний момент 105 532 об'єктів вже внесли до реєстру.

Культура • 16 квітня, 23:00 • 29274 перегляди

Суд продовжив арешт Роману Гринкевичу, проте знову зменшив розмір застави

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою Романа Гринкевича на два місяці, але зменшив заставу з 469 млн грн до 393 млн грн у справі про махінації з речовим майном для Збройних сил на суму 1 млрд грн.

Економіка • 12 квітня, 17:22 • 26819 перегляди

Вбивство підлітка на станції київського фунікулера: суд відправив правоохоронця під варту

Правоохоронця взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Його підозрюють у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера.

Київ • 9 квітня, 13:02 • 83947 перегляди

Убивство підлітка на станції фунікулера: родина загиблого підтримує клопотання про арешт підозрюваного

Родина 16-річного хлопця, який загинув на станції фунікулера в Києві, підтримує клопотання прокуратури про взяття під варту правоохоронця, якого підозрюють у штовханні підлітка, що призвело до його смертельної травми.

Кримінал та НП • 9 квітня, 12:09 • 22039 перегляди

Стародавні печери Києво-Печерської лаври оцифрувала у 3D українська компанія - Мінкульт

Львівська компанія Skeiron оцифрувала печери Києво-Печерської лаври, одного з найважливіших історичних та релігійних об'єктів України, створивши 3D-модель цього об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Культура • 3 квітня, 19:27 • 101355 перегляди

Підозрюваних у незаконній вирубці дубів у Чорнобильському заповіднику триматимуть під вартою до суду - прокуратура

Суд обрав запобіжні заходи членам організованого угруповання, підозрюваним у незаконній вирубці 185 дубів віком понад 100 років на території Чорнобильського заповідника.

Кримінал та НП • 29 березня, 09:17 • 22430 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: інформація про людину під завалами на Печерську не підтвердилась

Повідомлялося про десять жертв, у тому числі 16-річну дівчину, після російської атаки на Печерський район Києва: двоє були госпіталізовані, вісім отримали допомогу на місці, але повідомлення про те, що хтось опинився під завалами, не підтвердилися.

Війна • 25 березня, 14:15 • 28240 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: відомо вже про 10 постраждалих

Внаслідок російського ракетного обстрілу Печерського району Києва постраждали 10 осіб, 16-річна дівчина була госпіталізована і згодом виписана, в той час як рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.

Війна • 25 березня, 12:51 • 30543 перегляди