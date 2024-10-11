Суд відправив військовослужбовця 56-ї ОМБР Гнезділова під варту
Київ • УНН
Печерський суд обрав запобіжний захід для Сергія Гнезділова, військовослужбовця 56-ї ОМПБр. Рішення передбачає тримання під вартою на 60 діб.
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб військовослужбовцю 56 окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, передає УНН.
Деталі
Застосувати до підозрюваного Гнезділова Сергій Олексійовича (...) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою до 9 грудня 2024 року
Нагадаємо
Військовослужбовцю 56-ї ОМПБр Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, оголосили про підозру у дезертирстві.
Напередодні працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соцмережі.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.