Суд отправил военнослужащего 56 ОмБР Гнездилова под стражу
Киев • УНН
Печерский суд избрал меру пресечения для Сергея Гнездилова, военнослужащего 56-й ОМПБр. Решение предусматривает содержание под стражей на 60 суток.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток военнослужащему 56 отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнезделову, который публично заявил об уходе из воинской части, передает УНН.
Подробности
Применить к подозреваемому Гнезделову Сергею Алексеевичу (...) меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей до 9 декабря 2024 года – сказал судья.
Напомним
Военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнезделову, который публично заявил об уходе из воинской части, объявили о подозрении в дезертирстве.
Накануне работники ДБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом из-за соцсетей.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.