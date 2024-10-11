Суд отправил военнослужащего 56 ОмБР Гнездилова под стражу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  123901 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  134258 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  132349 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  127043 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  112854 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108150 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107485 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91354 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Суд отправил военнослужащего 56 ОмБР Гнездилова под стражу

Суд отправил военнослужащего 56 ОмБР Гнездилова под стражу

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 18:02  •  3721 просмотра

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Печерский суд избрал меру пресечения для Сергея Гнездилова, военнослужащего 56-й ОМПБр. Решение предусматривает содержание под стражей на 60 суток.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток военнослужащему 56 отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнезделову, который публично заявил об уходе из воинской части, передает УНН.

Подробности

Применить к подозреваемому Гнезделову Сергею Алексеевичу (...) меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей до 9 декабря 2024 года – сказал судья.

Напомним

Военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнезделову, который публично заявил об уходе из воинской части, объявили о подозрении в дезертирстве.

Накануне работники ДБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом из-за соцсетей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
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