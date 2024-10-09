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ДБР затримало військовослужбовця 56-ї ОМПБр, який публічно заявив про СЗЧ

ДБР затримало військовослужбовця 56-ї ОМПБр, який публічно заявив про СЗЧ

Київ • УНН

 • 9770 перегляди

Правоохоронці затримали військовослужбовця 56-ї ОМПБр, який публічно заявив про залишення військової частини. Військовий два тижні переховувався від правоохоронців після нібито направлення на медогляд.

Правоохоронці затримали військовослужбовця 56-ї ОМПБр, який публічно заявив про залишення військової частини. Про це у середу повідомили в ДБР, передає УНН.

Джерела УНН повідомили, що мова йде про Сергія Гнезділова. 

Працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соцмережі 21 вересня

- йдеться у повідомленні ДБР.

23 вересня 2024 року Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро. 

Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

"Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду ВЛК, однак на справді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся та впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців", - вказали в ДБР. 

Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

ВР ухвалила звільнення військовослужбовців від відповідальності за перше СЗЧ і дезертирство20.08.24, 15:11 • 27152 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
donetskДонецьк

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