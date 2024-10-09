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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГБР задержало военнослужащего 56-й ОМПБр, который публично заявил о СЗЧ

ГБР задержало военнослужащего 56-й ОМПБр, который публично заявил о СЗЧ

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 12:44  •  4149 просмотра

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Правоохранители задержали военнослужащего 56-й ОМПБр, который публично заявил об уходе из воинской части. Военный две недели скрывался от правоохранителей после якобы направления на медосмотр.

Правоохранители задержали военнослужащего 56-й ОМПБр, который публично заявил об оставлении воинской части. Об этом в среду сообщили в ГБР, передает УНН.

Источники УНН сообщили, что речь идет о Сергее Гнездилове. 

Работники ГБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, который самовольно оставил воинскую часть и сообщил об этом через соцсети 21 сентября

- говорится в сообщении ГБР.

23 сентября 2024 года Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро. 

На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

"Предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медосмотра ВВК, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а после завершения определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей", - указали в ГБР. 

После изучения материалов дела и ряда процессуальных действий следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

ВР приняла освобождение военнослужащих от ответственности за первое СОЧ и дезертирство20 августа 2024, 12:11 • 26844 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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