«Сказал, что „вы***ет нас завтра“» — Судаков о разговоре с защитником сборной Грузии Азаровым

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал об общении с бывшим партнёром по «Шахтёру», защитником сборной Грузии Ираклием Азаровым перед матчем Лиги наций, отметив, что последний заявил, что «Грузия в****ет Украину завтра». Об этом Судаков заявил во время пресс-конференции, передаёт УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, говорил ли Судаков со своим другом Ираклием Азаровым относительно ожиданий от матча, полузащитник шутливо ответил: «Честно говоря, мы говорили час назад. Забавный парень, он мне очень нравится. Он сказал, что он в***ет нас завтра. Я сказал: „Давай поговорим завтра после матча“».

Я желаю им удачи, но, как я уже говорил, мы будем сосредоточены на 100%. Поговорим после матча – сказал Судаков.

Напомним

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что у него не было разговоров с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко относительно возможной отставки после серии поражений.