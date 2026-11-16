«Сказал, что „вы***ет нас завтра“» — Судаков о разговоре с защитником сборной Грузии Азаровым
Киев • УНН
Георгий Судаков перед матчем Лиги наций пообщался с Ираклием Азаровым. Грузин заявил, что его команда победит Украину.
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал об общении с бывшим партнёром по «Шахтёру», защитником сборной Грузии Ираклием Азаровым перед матчем Лиги наций, отметив, что последний заявил, что «Грузия в****ет Украину завтра». Об этом Судаков заявил во время пресс-конференции, передаёт УНН.
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Отвечая на вопрос, говорил ли Судаков со своим другом Ираклием Азаровым относительно ожиданий от матча, полузащитник шутливо ответил: «Честно говоря, мы говорили час назад. Забавный парень, он мне очень нравится. Он сказал, что он в***ет нас завтра. Я сказал: „Давай поговорим завтра после матча“».
Я желаю им удачи, но, как я уже говорил, мы будем сосредоточены на 100%. Поговорим после матча
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