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“Сказав, що в***е нас завтра” - Судаков про розмову із захисником Грузії Азаровим

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Георгій Судаков перед матчем Ліги націй поспілкувався з Іраклі Азаровим. Грузин заявив, що його команда переможе Україну.

“Сказав, що в***е нас завтра” - Судаков про розмову із захисником Грузії Азаровим

Півзахисник збірної України Георгій Судаков розповів про спілкування з колишнім партнером по "Шахтарю", захисником збірної Грузії Іраклі Азаровим перед матчем Ліги націй, зазначивши, що останній заявив, що "Грузія в****е Україну завтра". Про це Судаков заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі 

Відповідаючи на питання, чи говорив Судаков зі своїм другом Іраклі Азаровим щодо очікування від матчу, півзахисник жартівливо відповів: "Чесно кажучи, ми говорили годину тому. Кумедний хлопець, він мені дуже подобається. Він сказав, що він в***е нас завтра. Я сказав: "Давай поговоримо завтра після матчу". 

Я бажаю їм удачі, але, як я вже говорив, ми будемо зосередженими на 100%. Поговоримо після матчу 

– сказав Судаков.

Нагадаємо 

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що у нього не було розмов з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком щодо можливої відставки після серії поразок. 

Павло Башинський

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