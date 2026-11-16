“Сказав, що в***е нас завтра” - Судаков про розмову із захисником Грузії Азаровим

Півзахисник збірної України Георгій Судаков розповів про спілкування з колишнім партнером по "Шахтарю", захисником збірної Грузії Іраклі Азаровим перед матчем Ліги націй, зазначивши, що останній заявив, що "Грузія в****е Україну завтра". Про це Судаков заявив під час пресконференції, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи говорив Судаков зі своїм другом Іраклі Азаровим щодо очікування від матчу, півзахисник жартівливо відповів: "Чесно кажучи, ми говорили годину тому. Кумедний хлопець, він мені дуже подобається. Він сказав, що він в***е нас завтра. Я сказав: "Давай поговоримо завтра після матчу".

Я бажаю їм удачі, але, як я вже говорив, ми будемо зосередженими на 100%. Поговоримо після матчу – сказав Судаков.

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