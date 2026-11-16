Кто составляет меню и куда жаловаться на некачественные продукты — как армия закупает питание для военнослужащих

Кто заказывает продукты для военнослужащих, как изменилась процедура, куда жаловаться на некачественные продукты и как подключиться поставщику — в Минобороны подготовили подробные разъяснения о том, как армия закупает питание для военнослужащих, передает УНН.

Все военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) — от пехотинца на передовой до делопроизводителя в тылу — имеют возможность питаться за государственный счет.

В Минобороны отметили, что закупки продуктов, сухпайков и имущества продовольственной службы проводит Агентство оборонных закупок ДОТ (АОЗ ДОТ), а воинские части оформляют заказы в цифровой системе DOT-Chain Food.

Чем кормят военнослужащих ВСУ и ГССТ в зависимости от условий службы

Качественное питание чрезвычайно важно для восстановления сил и подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач. Там, где это возможно, личный состав обеспечивается горячим трех- или четырехразовым питанием. Впрочем, формат зависит от характера боевых действий, логистических возможностей и места расположения.

Основу питания военнослужащих ВСУ и ГССТ составляет горячее питание. В зависимости от доступности и логистических возможностей оно обеспечивается свежими, охлажденными, замороженными или консервированными продуктами.

Если нет возможности организовать или обеспечить надлежащее горячее питание, бойцов обеспечивают сухпайками.

Горячее питание в столовых и полевых пунктах

Ответственные за обеспечение питанием при возможности и наличии надлежащих условий организуют приготовление пищи из охлажденного мяса, свежих сезонных овощей и фруктов, а также других продуктов. Этот формат наиболее сбалансированный, полезный и насыщенный питательными веществами.

Чаще всего такой рацион предусмотрен в местах базирования подразделений на линии соприкосновения, где возможно обеспечить логистику и организацию столовых, в пунктах постоянной дислокации, учебных центрах и военных вузах.

При трехразовом питании горячую пищу готовят и выдают трижды в сутки: на завтрак, обед и ужин. Четырехразовое питание получают летный состав, военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) и лицеисты. Для них дополнительно организуют второй завтрак или второй ужин.

Если условия безопасности более сложные, то для обеспечения горячего питания используют продукты с более длительным сроком годности — от замороженного мяса до консервированных продуктов, печенья и тому подобного.

В таком случае подразделение организует полевые пункты питания в районе выполнения боевой задачи там, где это возможно обеспечить. Пищу готовят так же по утвержденной меню-раскладке продуктов. Ее составляют с учетом места выполнения боевой задачи, базового меню, имеющегося ассортимента и количества продуктов.

Обычно так питаются в районах выполнения боевых задач, при изменении боевой обстановки или в случае перемещения, когда невозможно организовать постоянное место приема пищи.

На линии боевого соприкосновения: сухпайки

Если организовать горячее питание невозможно, военнослужащие ВСУ и ГССТ получают сухой паек.

Сухпайки рассчитаны на полноценное питание в течение суток и состоят из различных меню и комбинаций блюд. В Вооруженных силах есть два вида: суточный полевой набор продуктов и суточный полевой набор продуктов усиленный.

Обычный сухпайок содержит три рациона (завтрак, обед и ужин), а также пищевые и непищевые продукты. Также в октябре 2026 года утвердили новый альтернативный сухпайок: в нем больше калорий, есть специальные нагреватели и средства для обеззараживания воды.

Альтернативный полевой набор продуктов предусмотрен для определенных категорий военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта, которые участвуют в боевых действиях непосредственно на линии соприкосновения.

Каталог продуктов питания ВСУ: 360 позиций с калорийностью

Питание военнослужащих организовано по универсальному Каталогу продуктов питания ВСУ. Он содержит 360 номенклатурных позиций. Это широкий ассортимент: мясо и мясные продукты, рыба и рыбная продукция, молочные продукты, яйца, овощи и фрукты, орехи, макаронные изделия, крупы, специи, мёд, шоколад, хлебобулочные изделия и напитки.

Все 360 позиций Каталога продуктов питания с июня 2026 года имеют обновлённые описания, и закупку на 2027 год для ВСУ и ГССС АОЗ ДОТ уже объявила по новым требованиям. Для каждой позиции добавили калорийность, а для части продуктов, в частности мясных, рыбных и молочных, ещё и содержание белков и жиров на 100 г.

Перечень учитывает различные потребности. В Каталоге есть продукты, разрешённые законами халяль и кашрут, а также позиции для тех, кто отказывается от продуктов животного происхождения из-за этических, религиозных, экологических или эстетических взглядов.

Каталог формирует Командование Сил логистики (КСЛ), а утверждает Министерство обороны. Во время торгов АОЗ ДОТ заключает контракты с поставщиками на все позиции из Каталога. Поставщики работают по договору в пределах отдельного региона или кластеров (нескольких регионов).

В обеспечении питания речь идёт не только о закупке и доставке продуктов, но и об имуществе продовольственной службы: посуде, кухонной утвари, оборудовании и инвентаре для кухонь, столовых и пунктов выдачи питания.

DOT-Chain Food: заявки, накладные и акты без бумаги

DOT-Chain Food – это ИТ-система управления продовольственным обеспечением: от заявок до оформления актов и расходных накладных, а также составления актов о нарушении договорных обязательств.

Вся цепочка поставок, от заявки до подтверждения доставки, автоматизирована: без бумажной бюрократии, с электронной подписью и защищённым доступом для каждого участника.

До появления системы документооборот был бумажным, а документы передавались физически. Так оформляли заказы продуктов со стороны воинских частей, расходные накладные, подписание актов и рекламации (жалобы). Заявку отправляли поставщику по электронной почте, а теперь её подают в системе.

С ноября 2026 года все документы по продовольственному обеспечению ВСУ и ГССС обязательно должны оформляться в системе DOT-Chain Food.

В системе DOT-Chain Food каждый участник работает со своей частью процесса. Воинские части подают заявки на продукты, принимают поставленный товар, а в случае некачественных продуктов оформляют жалобу – рекламацию.

Поставщики создают в системе расходные накладные, с помощью которых АОЗ проверяет выполнение договорных обязательств. После этого, если нет замечаний, поставщик создаёт в системе трёхсторонний акт, на основании которого осуществляется оплата.

Заявка на продукты: от начальника продовольственной службы до поставщика

За продовольственное обеспечение отвечает командир воинской части. Он определяет, как кормить личный состав, исходя из интенсивности боевых действий и задач подразделения. На основании этого начальник продовольственной службы организует питание военнослужащих и формирует соответствующие заявки.

Процесс выглядит так: как правило, начальник продовольственной службы воинской части составляет меню на неделю и перечень необходимых продуктов, рассчитывает их количество по Каталогу в зависимости от численности личного состава. Заявку необходимо оформить за 10 дней до последней даты поставки.

Логист АОЗ ДОТ распределяет заявки от воинских частей между поставщиками, формируя заказы по соответствующему государственному контракту. Воинская часть при необходимости может подать запрос на корректировку.

Подписанные акты становятся основанием для оплаты поставщику и завершают цикл продовольственного обеспечения.

Как начальник продовольственной службы формирует меню по Каталогу

Начальник продовольственной службы составляет перечень для заказа в пределах имеющихся средств и следит за тем, чтобы меню было сбалансированным. Для этого он одновременно учитывает несколько факторов:

цену и качество: свежий продукт или замороженный, сколько стоит каждый вариант;

калорийность и состав: например, достаточно ли белков;

упаковку: например, сок в большой упаковке дешевле, но военнослужащим на боевых заданиях иногда нужны порционные пакеты;

сезонность: свежие овощи, фрукты и ягоды, а при необходимости — консервированные овощи.

Помимо базового набора, начальник продовольственной службы может заказать дополнительные продукты: орехи, шоколад, сладости, чай, кофе, джем, мёд. Таким образом, еженедельное меню формируется исходя из баланса между бюджетом, потребностями военнослужащих и условиями службы.

Жалоба на некачественные продукты: рекламация в DOT-Chain Food

Если продукты доставили несвоевременно или не в том количестве, сработает механизм автоматических рекламаций DOT-Chain Food: система сопоставляет данные и самостоятельно выявляет расхождения между заказом и фактически подписанными расходными накладными.

Если речь идёт о ненадлежащем качестве продуктов, которое выявилось при получении или в течение недели, воинская часть также может подать жалобу через DOT-Chain Food. Также с сентября 2026 года к рекламации по качеству в системе можно будет добавить фотографию в подтверждение плохого качества продуктов.

После получения рекламации система автоматически составляет отчёт о выявленных нарушениях и рассчитывает сумму штрафных санкций в соответствии с ранее заключённым договором с поставщиком. Уполномоченному лицу воинской части остаётся проверить отчёт, при необходимости добавить комментарии и подписать документ.

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Агентство оценивает поставщиков по методологии SLA (Service Level Agreement). Она оцифровывает качество работы: своевременно ли и в полном ли объёме поступает каждая поставка и соблюдает ли поставщик условия контракта.

Как поставщику принять участие в закупках продуктов питания

Поставщиков продуктов питания для армии определяют через торги в электронной системе Prozorro. Тендеры на продовольственное обеспечение объявляют раз в год — тогда выбирают поставщиков, которые будут обеспечивать поставки продуктов в соответствии с Каталогом.

Также в случае подтверждения новых потребностей в течение года объявляют дополнительные торги.

Чтобы поставлять продукты для армии, следите за объявлениями о торгах в Prozorro и принимайте в них участие. Больше информации о программе есть на странице продовольственного обеспечения на сайте АОЗ ДОТ.

После победы поставщик работает с воинскими частями через DOT-Chain Food: получает заказы, выполняет их и подписывает акты.

Кто за что отвечает: командир, начальник продовольственной службы, АОЗ ДОТ, поставщик

В обеспечении питания задействовано несколько звеньев:

Генеральный штаб ВСУ (или определённые им структурные подразделения, такие как Командование Сил логистики) и ГССС формируют потребность;

На этой основе Минобороны составляет перечень необходимого (продукты, сухпайки и т. п.) с ценами в соответствии с бюджетом;

АОЗ ДОТ объявляет закупки, подписывает контракты и контролирует их выполнение и логистику.

Поставщик производит и доставляет продукцию. А в воинской части начальник продовольственной службы или другое уполномоченное лицо составляет меню, заказывает продукты питания и принимает товар.

Для тех, кто находится на линии боевого соприкосновения, последнее звено выполняет командир подразделения: он подаёт запрос на необходимое количество сухпайков для личного состава.